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Samsung Galaxy S20 Ultra появился на качественных рендерах

21 января 2020, 10:10


Смартфон Apple iPhone 6s с отличной скидкой

Учитывая большое количество слухов и утечек, о будущих флагманах серии Galaxy S20 известно уже практически всё. Напомним, что в серию войдёт три смартфона: базовый Galaxy S20, Galaxy S20 + и Galaxy S20 Ultra. На этот раз в сети появились качественные рендеры версии Ultra, которые к тому же подтверждают наличие 100x зума.

Samsung Galaxy S20 Ultra на качественных рендерах


Все прежние изображения Galaxy S20 Ultra представляли собой пресс-рендеры, и, видимо, поэтому на них отсутствовало упоминание о 100x зуме. Новыми рендерами поделились известные инсайдеры Ice Universe и Ben Geskin. Получается, что Galaxy S20 Ultra получит «дырявый» дисплей с невероятно тонкими боковыми рамками, а на задней панели разместится четверная камера.

Samsung Galaxy S20 Ultra на качественных рендерах


Модели Galaxy S20 и Galaxy S20 + получат 64 Мп телефото-объектив, тогда как Galaxy S20 Ultra 48 Мп телефото-объектив. Несмотря на меньшее разрешение, это будет объектив перископного типа, способный обеспечить 10x оптический зум. Тем не менее, Galaxy S20 Ultra получит улучшенную селфи-камеру.

Samsung Galaxy S20 Ultra на качественных рендерах


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Все три смартфона будут оснащены WQHD+ дисплеями с частотой обновления 120 Гц. Интересно, что указанная частота обновления не будет работать при разрешении WQHD+. Также будет доступна запись 4K-видео со скоростью 60 к/с и 8K со скоростью 30 к/с. Но стоит отметить, что Android по-прежнему запрещает создание файлов размером более 4 Гбайт, и это ограничение будет действовать по крайней мере до Android 11.

Samsung Galaxy S20 Ultra на качественных рендерах




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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