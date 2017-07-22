РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Nvidia GeForce MX350 и MX330 будут основаны на архитектуре Pascal

21 января 2020, 11:17


Большая скидка на видеокарту Asus Nvidia GeForce RTX 2070

В недавнем выпуске драйверов Nvidia было найдено упоминание о готовящихся к выходу мобильных видеокартах GeForce MX350 и MX330. Сообщается, что видеокарты продолжат традицию своих предшественников и будут основаны на архитектуре Pascal. Но важно отметить, что на этот раз Nvidia наконец-то дарит серии MX долгожданное обновление.

Nvidia GeForce MX350 и MX330 будут основаны на архитектуре Pascal


Использование процессоров Intel с видеокартами Nvidia MX является популярным сочетанием среди производителей ноутбуков, которые стремятся предложить оптимальное решение, которое окажется несколько лучше, чем интегрированная графика.

Текущая GeForce MX250 использует архитектуру GP108 и имеет до 384 ядер CUDA. По слухам, новая GeForce MX350 получит архитектуру GP107 и 640 ядер CUDA. Увеличение количества ядер CUDA на 66,7% позволит GeForce MX350 увеличить свою производительность.

В свою очередь видеокарта GeForce MX330 по-прежнему будет основана на архитектуре GP108, как и в случае с GeForce MX230. Тем не менее, GeForce MX330 должна получить и некоторые обновления. Текущая GeForce MX230 имеет только 256 ядер CUDA, в то время как GeForce MX330 может получить 384 ядра CUDA, что больше на 50%.

Смартфон Apple iPhone 6s с отличной скидкой


GP107 и GP108 производятся Samsung с применением 14-нм техпроцесса FinFET. Информации о доступном объёме памяти нет, но предполагается, что серия MX300 может получить те же 2 Гбайт памяти GDDR5 на привычной 64-битной шине. Ожидается, что GeForce MX350 и MX330 выйдут в феврале 2020 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "

Читайте также:

  • Раскрыты характеристики видеокарт Nvidia GeForce RTX 3080 и RTX 3070
  • Графические процессоры Intel DG2 будут произведены TSMC с применением 7-нм техпроцесса
  • AMD обновила спецификации видеокарты Radeon RX 5600 XT за 4 дня до её официального выхода
  • Видеокарты Radeon RX 5950 XT и RX 5800 XT замечены в базе данных ЕЭК
  • Palit представила новые модели видеокарт GeForce RTX Super

    • следующая новость
    6,7-дюймовый iPhone 12 окажется выше и тоньше предшественника

    предыдущая новость
    Samsung Galaxy S20 Ultra появился на качественных рендерах

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучшее на CES 2020: версия THG.ru Главные новости за неделю Обзор ноутбука HP OMEN 17 2019: достойная альтернатива десктопному геймингу Умный дом HIPER IoT: большой обзор большой экосистемы
    Главные новости за неделю Лучшее на CES 2020 Главные события 2019 года Обзор игрового ноутбука HP OMEN 17 Умный дом HIPER IoT
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 января, 2020

    Плата расширения от Sonnet дает новые возможности владельцам Mac Pro

    Noctua представила процессорный кулер NH-L9a-AM4 chromax.black

    Acer представила новые ноутбуки на базе Windows 10

    Доля рынка Realme упала: Xiaomi и Samsung снова набирают обороты

    Процессор AMD Ryzen 7 4700U замечен в Geekbench

    Qualcomm представила новые мобильные платформы Snapdragon 720G, 662 и 460

    6,7-дюймовый iPhone 12 окажется выше и тоньше предшественника

    Nvidia GeForce MX350 и MX330 будут основаны на архитектуре Pascal

    Samsung Galaxy S20 Ultra появился на качественных рендерах

    Ключевые характеристики складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip

    20 января, 2020

    Xiaomi Pocophone F2 Lite: «живые» фото и характеристики смартфона

    Впереди планеты всей: Япония планирует освоить 6G к 2023 году

    Раскрыты характеристики видеокарт Nvidia GeForce RTX 3080 и RTX 3070

    Известен возможный дизайн складного смартфона Samsung Galaxy Z

    Анонс Transcend JetFlash 910: быстрый и долговечный USB флэш-накопитель

    Представлен объектив Voigtlander Nokton 21mm f/1.4 Aspherical VM

    AMD внедряет поддержку Zen 3 в Linux

    Флагманский портативный ЦАП-усилитель FiiO BTR5 появился в России

    Графические процессоры Intel DG2 будут произведены TSMC с применением 7-нм техпроцесса

    Мини-ПК Intel Phantom Canyon NUC 11 получат процессоры Tiger Lake-U и графику Xe

    ССЫЛКИ