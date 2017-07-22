В недавнем выпуске драйверов Nvidia было найдено упоминание о готовящихся к выходу мобильных видеокартах GeForce MX350 и MX330. Сообщается, что видеокарты продолжат традицию своих предшественников и будут основаны на архитектуре Pascal. Но важно отметить, что на этот раз Nvidia наконец-то дарит серии MX долгожданное обновление.
Использование процессоров Intel с видеокартами Nvidia MX является популярным сочетанием среди производителей ноутбуков, которые стремятся предложить оптимальное решение, которое окажется несколько лучше, чем интегрированная графика.
Текущая GeForce MX250 использует архитектуру GP108 и имеет до 384 ядер CUDA. По слухам, новая GeForce MX350 получит архитектуру GP107 и 640 ядер CUDA. Увеличение количества ядер CUDA на 66,7% позволит GeForce MX350 увеличить свою производительность.
В свою очередь видеокарта GeForce MX330 по-прежнему будет основана на архитектуре GP108, как и в случае с GeForce MX230. Тем не менее, GeForce MX330 должна получить и некоторые обновления. Текущая GeForce MX230 имеет только 256 ядер CUDA, в то время как GeForce MX330 может получить 384 ядра CUDA, что больше на 50%.
GP107 и GP108 производятся Samsung с применением 14-нм техпроцесса FinFET. Информации о доступном объёме памяти нет, но предполагается, что серия MX300 может получить те же 2 Гбайт памяти GDDR5 на привычной 64-битной шине. Ожидается, что GeForce MX350 и MX330 выйдут в феврале 2020 года.
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