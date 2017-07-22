РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

6,7-дюймовый iPhone 12 окажется выше и тоньше предшественника

21 января 2020, 12:15


Смартфон Apple iPhone 6s с отличной скидкой

Источники среди восточно-азиатской цепочки поставщиков Apple утверждают, что следующее поколение iPhone позаимствует дизайн у сегодняшних iPhone 11.

6,7-дюймовый iPhone 12 окажется выше и тоньше предшественника


Это сильно противоречит большинству предыдущих слухов, согласно которым Apple должна была вернуться к использованию прямоугольных металлических рамок, использовавшихся ещё в iPhone 4 и iPhone 4S. А впервые о серьёзных изменениях в плане дизайна ещё в сентябре рассказал аналитик TF Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

Вместе с тем, сегодняшняя утечка ставит под сомнение слова известного аналитика и предполагает, что Apple продолжит использовать металлическую рамку с мягко изогнутыми краями. При этом информаторы уточняют, что высота самом компактном модели iPhone 2020 года с 5,4-дюймовым экраном окажется где-то между iPhone SE и iPhone 8, высота 6,1-дюймового смартфона будет находиться между iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а самый крупный iPhone линейки с 6,7-дюймовым дисплеем будет чуть выше iPhone 11 Pro Max.

Большая скидка на видеокарту Asus Nvidia GeForce RTX 2070


Согласно этим же слухам, самый крупный представитель линейки получит толщину всего 7,4 мм против 8,1 мм у iPhone 11 Pro и 8,3 мм у iPhone 11. При этом толщина безеля его экрана составит около 2 мм, что сопоставимо с сегодняшними моделями iPhone. Все новые смартфоны Apple оснастят OLED-дисплеями. Младшие 5,4- и 6,1-дюймовые iPhone получат сдвоенные тыльные камеры, а старший 6,7-дюймовый смартфон сможет похвастаться тройной камерой с более крупным, чем у iPhone 11 Pro Max, основным сенсором.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

Читайте также:

  • Apple готовит наследника iPhone 8 с 5,4-дюймовым дисплеем
  • Новый скандал: Apple обвиняют в краже технологий для смарт-часов Watch
  • Врач-кардиолог подал в суд на Apple из-за функции ЭКГ в Apple Watch
  • Владельцы iPhone X начали жаловаться на сокращение времени работы батареи
  • iPhone 2020 получат систему стабилизации изображения со сдвигом датчика

    • следующая новость
    Qualcomm представила новые мобильные платформы Snapdragon 720G, 662 и 460

    предыдущая новость
    Nvidia GeForce MX350 и MX330 будут основаны на архитектуре Pascal

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучшее на CES 2020: версия THG.ru Главные новости за неделю Обзор ноутбука HP OMEN 17 2019: достойная альтернатива десктопному геймингу Умный дом HIPER IoT: большой обзор большой экосистемы
    Главные новости за неделю Лучшее на CES 2020 Главные события 2019 года Обзор игрового ноутбука HP OMEN 17 Умный дом HIPER IoT
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 января, 2020

    Плата расширения от Sonnet дает новые возможности владельцам Mac Pro

    Noctua представила процессорный кулер NH-L9a-AM4 chromax.black

    Acer представила новые ноутбуки на базе Windows 10

    Доля рынка Realme упала: Xiaomi и Samsung снова набирают обороты

    Процессор AMD Ryzen 7 4700U замечен в Geekbench

    Qualcomm представила новые мобильные платформы Snapdragon 720G, 662 и 460

    6,7-дюймовый iPhone 12 окажется выше и тоньше предшественника

    Nvidia GeForce MX350 и MX330 будут основаны на архитектуре Pascal

    Samsung Galaxy S20 Ultra появился на качественных рендерах

    Ключевые характеристики складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip

    20 января, 2020

    Xiaomi Pocophone F2 Lite: «живые» фото и характеристики смартфона

    Впереди планеты всей: Япония планирует освоить 6G к 2023 году

    Раскрыты характеристики видеокарт Nvidia GeForce RTX 3080 и RTX 3070

    Известен возможный дизайн складного смартфона Samsung Galaxy Z

    Анонс Transcend JetFlash 910: быстрый и долговечный USB флэш-накопитель

    Представлен объектив Voigtlander Nokton 21mm f/1.4 Aspherical VM

    AMD внедряет поддержку Zen 3 в Linux

    Флагманский портативный ЦАП-усилитель FiiO BTR5 появился в России

    Графические процессоры Intel DG2 будут произведены TSMC с применением 7-нм техпроцесса

    Мини-ПК Intel Phantom Canyon NUC 11 получат процессоры Tiger Lake-U и графику Xe

    ССЫЛКИ