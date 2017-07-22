Источники среди восточно-азиатской цепочки поставщиков Apple утверждают, что следующее поколение iPhone позаимствует дизайн у сегодняшних iPhone 11.
Это сильно противоречит большинству предыдущих слухов, согласно которым Apple должна была вернуться к использованию прямоугольных металлических рамок, использовавшихся ещё в iPhone 4 и iPhone 4S. А впервые о серьёзных изменениях в плане дизайна ещё в сентябре рассказал аналитик TF Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).
Вместе с тем, сегодняшняя утечка ставит под сомнение слова известного аналитика и предполагает, что Apple продолжит использовать металлическую рамку с мягко изогнутыми краями. При этом информаторы уточняют, что высота самом компактном модели iPhone 2020 года с 5,4-дюймовым экраном окажется где-то между iPhone SE и iPhone 8, высота 6,1-дюймового смартфона будет находиться между iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а самый крупный iPhone линейки с 6,7-дюймовым дисплеем будет чуть выше iPhone 11 Pro Max.
Согласно этим же слухам, самый крупный представитель линейки получит толщину всего 7,4 мм против 8,1 мм у iPhone 11 Pro и 8,3 мм у iPhone 11. При этом толщина безеля его экрана составит около 2 мм, что сопоставимо с сегодняшними моделями iPhone. Все новые смартфоны Apple оснастят OLED-дисплеями. Младшие 5,4- и 6,1-дюймовые iPhone получат сдвоенные тыльные камеры, а старший 6,7-дюймовый смартфон сможет похвастаться тройной камерой с более крупным, чем у iPhone 11 Pro Max, основным сенсором.
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