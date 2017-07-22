Qualcomm официально представила три новых мобильных чипсета, которые относятся к категории среднего уровня. Среди новинок оказались Snapdragon 720G, Snapdragon 662 и Snapdragon 460.
Так, Snapdragon 720G стал последователем версий Snapdragon 710 и Snapdragon 712. Новинка включает в себя 8-нм 8-ядерный процессор с 2 ядрами Kryo 465 с частотой 2,3 ГГц и 6 ядрами Kryo 260, которые работают на частоте 1,8 ГГц. Литера G говорит о том, что чипсет является игровым и оснащён функциями Qualcomm Elite Gaming, такими как HDR-игры и Qualcomm aptX Adaptive Audio.
Графика представлена Adreno 618 с поддержкой OpenGL ES 3.2 и Vulkan 1.1. Также имеется цифровой сигнальный процессор Hexagon 692 и новый Spectra 350L, отвечающий за обработку изображений. Модем Snapdragon X15 LTE обладает скоростью загрузки до 800 Мбит/с. Кроме того, есть поддержка Bluetooth 5.1, WiFi 6 и USB 3.1.
Snapdragon 720G поддерживает флэш-память UFS 2.1, до 8 Гбайт ОЗУ, а также дисплеи с разрешением 2520 x 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц или 120 Гц, HDR10 и технологию быстрой зарядки Quick Charge 4.
Двигаясь дальше, Snapdragon 662 занял позицию между Snapdragon 660 и Snapdragon 665. По словам Qualcomm, это первый чипсет данной серии с поддержкой сохранения изображений в формате HEIF. Новинка включает в себя 11-нм процессор с 8 ядрами Kryo 260 с частотой 2,0 ГГц и компоновкой 4+4. Также чипсет имеет графику Adreno 610, Hexagon 683 и Spectra 340T для обработки изображений.
Snapdragon 662 поддерживает дисплеи с разрешением FHD+ (2220 x 1080) и частотой обновления 60 Гц, память emmC и UFS 2.1, а также WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NavIC и Quick Charge 3.0. Модем Snapdragon X11 LTE обладает скоростью скачивания до 390 Мбит/с и скоростью загрузки до 150 Мбит/с.
И наконец, чипсет Snapdragon 460 является последователем Snapdragon 450 и рассчитан на бюджетные смартфоны стоимостью $150, а также планшеты. Согласно Qualcomm, Snapdragon 460 обладает вдвое улучшенной производительностью, чем Snapdragon 450.
Новинка имеет 11-процессор с 8 ядрами Kryo 240 с частотой 1,8 ГГц и графику Adreno 610 с поддержкой Vulkan 1.1. Компания отмечает, что производительность выросла на 70% по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, чипсет поддерживает дисплеи с разрешением 2220 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц, память eMMC и UFS 2.1 и Quick Charge 3.0. Также имеется Hexagon 683 и Spectra 340 ISP.
Snapdragon 460 стал первым чипсетом в серии 400, оснащённым процессором Qualcomm FastConnect 6100, который обеспечивает максимальную производительность и более длительное время автономной работы. Модем Snapdragon X11 LTE работает на тех же скоростях, что и у Snapdragon 662. Как и два других новых чипсета, он также поддерживает двухчастотный GPS и NavIC.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".