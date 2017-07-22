В базе данных Geekbench был замечен неизвестный ноутбук Lenovo на базе процессора AMD Ryzen 7 4700U семейства Renoir. AMD Ryzen 7 4700U обладает 8 ядрами и 16 потоками.
Говоря о результатах тестирования в бенчмарке, в одноядерном и многоядерном тестах процессор набрал 4910 баллов и 21693 балла соответственно. Таким образом, Ryzen 7 4700U обошёл Core i7-1065G7, который, как известно, набирает около 4400 баллов в одноядерном и около 17000 в многоядерном тесте, отставая из-за меньшего количества ядер.
Как уже было отмечено, Ryzen 7 4700U представляет собой 8-ядреный/16-поточный процессор, основанный на микроархитектуре Zen 2. Его настольный аналог Ryzen 7 3700X значительно быстрее, учитывая, что в одноядерных тестах он на 20% быстрее, а в многоядерных - на 60%. Вероятно это потому, что Ryzen 7 3700X имеет TDP в 65 Вт и значительно более высокую мощность. А также данный процессор обладает большим объёмом кэш-памяти L3.
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