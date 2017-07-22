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Доля рынка Realme упала: Xiaomi и Samsung снова набирают обороты

21 января 2020, 15:10


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По данным нового отчёта IDC, доля рынка Realme сократилась, в то время как Xiaomi и Samsung продолжают ощущать рост после сезона распродаж в праздничный период. Согласно предоставленным данным, поставки Realme достигли своего пика в сентябре. Тогда рыночная доля компании составила 16,74%, которая с тех пор снизилась до 9,33% в октябре и до 8,23% в ноябре.

Доля рынка Realme упала


С другой стороны, Xiaomi выпустила свою долгожданную серию смартфонов Redmi Note 8. Вскоре за этим последовало снижение цен на другие смартфоны и более привлекательные предложения в праздничный сезон, что помогло росту продаж компании. В отличие от Realme, Xiaomi также продаёт свою продукцию и офлайн, включая официальные магазины и авторизованные центры. Кроме того, представитель Xiaomi также упомянул, что последний квартал 2019 года был успешным для компании, когда удалось продать более одного миллиона смартфонов Redmi Note 8 в Индии всего за месяц.

Доля рынка Realme упала


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И, наконец, Samsung также ощутила небольшой рост на рынке смартфонов. Доля южнокорейской компании в 2019 году выросла с 16,19% в сентябре до 19,85% в октябре, а затем до 21,08% в ноябре. Примечательно, что её доля на онлайн-рынке также значительно увеличилась. В частности, с 10,3% в сентябре до 18,77% в ноябре. Сообщается, что росту поспособствовал запуск смартфона Galaxy M30.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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