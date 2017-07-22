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Acer представила новые ноутбуки на базе Windows 10

21 января 2020, 15:55


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В рамках выставки BETT 2020 Acer представила несколько новых ноутбуков для рынка образовательных услуг. Среди них оказалось две новинки на базе Windows 10: TravelMate B3 и ноутбук-трансформер TravelMate Spin B3. Несмотря на различный форм-фактор, новинки имеют схожие характеристики.

Acer представила новые ноутбуки на базе Windows 10


Так, в основе новых ноутбуков лежат процессоры Intel Pentium или Celeron, а также они оснащены 11,6-дюймовым HD дисплеем. Естественно, что ноутбук-трансформер обладает дисплеем с сенсорным управлением и поддержкой работы со стилусом Wacom AES. Устройства отличаются надёжностью и соответствуют стандарту MIL-STD-810G. По словам компании, ноутбуки способны противостоять ударам и попаданию влаги.

TravelMate B3 и TravelMate Spin B3 поступят в продажу в апреле по стартовой цене $239 (15 000 руб) и $329 (20 000 руб) соответственно.

Acer представила новые ноутбуки на базе Windows 10


Ещё одной новинкой стал хромбук Chromebook C871, который снащён процессорами вплоть до Intel Core 10-го поколения или же на выбор имеется версия с Pentium Gold 6405U, который также принадлежит семейству Comet Lake. Также хромбук имеет 12-дюймовый HD + дисплей с соотношением сторон 3:2.

По словам компании, Chromebook C871 даже надёжнее того, что предполагает стандарт MIL-STD-810G. Новинка имеет усиленный шарнир, разработанный таким образом, чтобы устройство можно было поднимать за верхнюю крышку. Словом, компания постаралась сделать устройства максимально устойчивым к условиям активной студенческой жизни.

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Продажи Chromebook C871 начнутся в мае по стартовой цене 299 евро (20 500 руб).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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