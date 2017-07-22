Компания Noctua пополнила линейку чёрных процессорных кулеров chromax, представив новый NH-L9a-AM4 chromax.black. Это низкопрофильный тихий процессорный кулер для систем на базе AMD Ryzen.
NH-L9a-AM4 является одним из лучших низкопрофильных кулеров для процессоров и AMD Ryzen, таких как популярные 3700X, 3600, 3400G или 3200G. Благодаря тонкому 23 мм радиатору и низкопрофильному вентилятору NF-A9x14, толщина которого составляет всего 14 мм, кулер имеет высоту всего 37 мм, что делает его идеальным для использования в компактных корпусах.
Новая версия chromax.black идентична базовой модели, за исключением цвета. В частности, новинка выполнена полностью в чёрном цвете и имеет особую технологию покрытия. В целом, данная модель обеспечивает эффективное и бесшумное охлаждение. Наряду с известной низкопрофильной системой крепления SecuFirm2, термопастой NT-H1 и 6-летней гарантией производителя, chromax.black NH-L9a-AM4 является превосходным выбором для клиентов, которые и ценят компактность.
Рекомендованная производителем розничная цена на Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black составляет $50 (3 000 руб).
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