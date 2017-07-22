Плата Sonnet дает владельцам Mac Pro дополнительную возможность увеличить емкость своей рабочей станции с помощью высокоскоростного хранилища Fusion Dual 2.5-inch SSD RAID PCIe 3.0, позволяющей устанавливать твердотельные диски SATA через один из слотов расширения. Карта Sonnet Fusion Dual 2.5-inch SSD RAID PCIe 3.0 предлагает решение для тех, кто хочет использовать обычные SSD, так как она состоит из карты расширения, которая помещается в полноразмерный слот для карт PCIe.
Карта поддерживает до двух твердотельных накопителей емкостью до 4 Тб, с потенциальной общей емкостью 8 терабайт. Чтобы еще больше воспользоваться преимуществами подключения PCIe 3.0, карта также включает в себя Порт SuperSpeed USB-C, который подключается со скоростью 10 Гбит / с, что также может обеспечить подачу питания до 15 Вт. Плата может использоваться на других устройствах, включая старые модели Mac Pro 2010 и 2012 годов, имеющие слоты PCIe 3.0. Поддержка доступна для macOS 10.10.5, macOS 10.12.6 и более поздних версий кроме macOS 10.11.
Fusion Dual 2,5-дюймовый SSD RAID PCIe card будет доступна для покупки по цене $ 129,95 (8030,26 рублей), начиная с 31 января.
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