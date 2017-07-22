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AMD начала продажи видеокарты Radeon RX 5600 XT

22 января 2020, 09:02


Большая скидка на видеокарту SAPPHIRE AMD Radeon RX 5600XT

Компания AMD объявила о начале продаж видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT. Новинка построена на архитектуре AMD RDNA и ориентирована на гейминг в разрешении Full HD.

AMD начала продажи видеокарты Radeon RX 5600 XT


В компании утверждают, что новая видеокарта обеспечивает более высокую производительность в ряде игр класса ААА и киберспортивных дисциплинах по сравнению с конкурентными решениями. Благодаря драйверу Radeon Software Adrenalin 2020 Edition и таким технологиям, как Radeon Boost, Radeon Anti-Lag и Radeon Image Sharpening, RX 5600 XT позволяет получить качественное изображение и высокую производительность.

AMD Radeon RX 5600 XT оснащается 36 вычислительными блоками с 2304 потоковыми процессорами. Видеокарта работает на тактовой частоте до 1375 / 1560 МГц и использует 6 Гбайт памяти GDDR6 на 192-разрядной шине, а её производительность может достигать 7,19 TFLOPS.

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Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT от таких партнеров AMD, как ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE и XFX, появились в продаже по рекомендованной цене $279. А при покупке видеокарты геймеры получат бесплатный трехмесячный доступ к более чем 100 играм в рамках предложения Xbox Game Pass для ПК.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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