Компания be quiet! расширила существующую серию блоков питания Straight Power 11 шестью моделями с сертификацией 80 PLUS Platinum. Новые блоки питания имеют мощность от 550 до 1200 Ватт и отличаются не только более высокой эффективностью, но и расширенными возможностями подключения периферии, доработанной платформой и улучшенным охлаждением.
Все модели серии Straight Power 11 Platinum сертифицированы 80 PLUS Platinum и обеспечивают КПД до 94,1% при входном напряжении 230 В. Активная PFC позволяет им добиться коэффициента мощности 0,99, а используемые в них полномостовой преобразователь LLC, синхронный выпрямитель и раздельные DC-DC преобразователи делают Straight Power 11 Platinum, как утверждают в be quiet!, одними из самых технологически совершенных блоков питания в ассортименте компании.
Блоки питания серии соответствуют требованиям ErP, потребляя в режиме ожидания менее 0,16 Вт. В них используется вентилятор Silent Wings 3 135mm с воронкообразным воздухозаборником. Гидродинамичесикий подшипник (FDB) и 6-полюсной моторчик обеспечивают бесшумную работу и запуск вентилятора на скорости менее 200 об/мин. А высококачественные японские конденсаторы с температурным режимом до 105°C предотвращают возникновение высокочастотного электронного шума.
Модульная система кабелей обеспечивает удобство их размещения. При этом в набор кабелей теперь входит второй разъём питания CPU с восемью контактами.
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