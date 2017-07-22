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Рассекречена стоимость флагманских Samsung Galaxy S20 и Galaxy Z Flip

22 января 2020, 11:44


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Многочисленные слухи и утечки однозначно говорят о том, что новая флагманская серия Samsung Galaxy S20 и складной смартфон Galaxy Z Flip будут представлены уже 11 февраля этого года. Давно не являются секретом и технические характеристики этих гаджетов, а сегодня один из участников форума XDA Developers раскрыл стоимость будущих новинок.

Samsung Galaxy S20


По его словам, смартфон Samsung Galaxy S20 5G появится в продаже с ценником в районе 900-1000 евро, Galaxy S20+ будет продаваться за 1050-1100 евро, а самый дорогой представитель серии, смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, можно будет купить за 1300 евро. При этом информатор уточняет, что 5G-версии флагманов появятся только в странах, имеющих подобные сети, а другим регионам будут предложены 4G-смартфоны линейки, которые окажутся на 100 евро дешевле их 5G-аналогов.

Samsung Galaxy Z Flip


Что касается складного Samsung Galaxy Z Flip, то этот смартфон будет продаваться за 1400 евро. Хотя информатор особо подчёркивает, что конечная цена новинки может оказаться меньше озвученной им цифры.

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Судя по слухам, все представители серии Samsung Galaxy S20 будут построены на флагманском чипсете Exynos 990 SoC или Snapdragon 865, тогда как в основу Galaxy Z Flip ляжет более старая платформа Snapdragon 855. Galaxy S20 и S20+ оснастят 10-Мп фронтальной камерой против 40-Мп камеры у S20 Ultra, а самая мощная тыльная камера окажется установлена в последнем смартфоне - её разрешение будет достигать 108 Мп.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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