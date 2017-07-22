Многочисленные слухи и утечки однозначно говорят о том, что новая флагманская серия Samsung Galaxy S20 и складной смартфон Galaxy Z Flip будут представлены уже 11 февраля этого года. Давно не являются секретом и технические характеристики этих гаджетов, а сегодня один из участников форума XDA Developers раскрыл стоимость будущих новинок.
По его словам, смартфон Samsung Galaxy S20 5G появится в продаже с ценником в районе 900-1000 евро, Galaxy S20+ будет продаваться за 1050-1100 евро, а самый дорогой представитель серии, смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, можно будет купить за 1300 евро. При этом информатор уточняет, что 5G-версии флагманов появятся только в странах, имеющих подобные сети, а другим регионам будут предложены 4G-смартфоны линейки, которые окажутся на 100 евро дешевле их 5G-аналогов.
Что касается складного Samsung Galaxy Z Flip, то этот смартфон будет продаваться за 1400 евро. Хотя информатор особо подчёркивает, что конечная цена новинки может оказаться меньше озвученной им цифры.
Судя по слухам, все представители серии Samsung Galaxy S20 будут построены на флагманском чипсете Exynos 990 SoC или Snapdragon 865, тогда как в основу Galaxy Z Flip ляжет более старая платформа Snapdragon 855. Galaxy S20 и S20+ оснастят 10-Мп фронтальной камерой против 40-Мп камеры у S20 Ultra, а самая мощная тыльная камера окажется установлена в последнем смартфоне - её разрешение будет достигать 108 Мп.
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