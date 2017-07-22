Компания MSI представила новый изогнутый игровой монитор MSI Optix MEG381CQR. В новинке сочетаются высокое разрешение, очень неплохая частота обновления и яркость не ниже 600 нит.
MSI Optix MEG381CQR построен на изогнутой 37,5-дюймовой IPS-панели с разрешением 3840x1600 пикселей и радиусом кривизны 2300 мм. Монитор может похвастаться небольшим временем отклика в 1 мс и частотой обновления до 144 Гц на пару с поддержкой технологии VESA Adaptive-Sync.
Монитор имеет сертификат VESA DisplayHDR 600, означающий, что его пиковая яркость в режиме HDR находится на уровне не менее 600 нит. При этом новинка поддерживает технологию локального затемнения для повышения контрастности и достижения более глубокого чёрного цвета. И, хотя в MSI ничего не говорят о цветовом охвате монитора, он вряд ли находится ниже 90% цветового пространства DCI-P3.
MSI Optix MEG381CQR оснащается подставкой с возможностью регулировки по высоте, углам наклона и поворота. Начало продаж монитора запланировано на вторую половину этого года, но его цена пока не озвучивается.
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