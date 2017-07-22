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Флагманский процессор Intel Core i9-10980HK засветился в бенчмарке

22 января 2020, 14:11


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В сети начали появляться первые результаты тестов новых процессоров Intel десятого поколения, включая и флагманскую 8-ядерную модель Intel Core i9-10980HK, призванную составить конкуренцию процессорам серии AMD Ryzen 4000 Renoir.

Флагманский процессор Intel Core i9-10980HK засветился в бенчмарке


В серию мобильных процессоров Intel Comet Lake-H десятого поколения входят несколько моделей Core i9, Core i7 и Core i5 с TDP 45 Вт и повышенными по сравнению с предшественниками тактовыми частотами. И в Intel уже подтвердили, что Core i7 будут доступны частоты свыше 5 ГГц, а Core i9 наверняка сможет предложить ещё более впечатляющие скорости работы. Хотя, конечно, реальные тактовые частоты будут напрямую зависеть от системы охлаждения конкретного ноутбука.

Флагманский процессор Intel Core i9-10980HK засветился в бенчмарке


Самым интересным из появившихся в бенчмарках процессоров стал 8-ядерный / 16-поточный Core i9-10980HK с TDP 45 Вт и базовой частотой 3,1 ГГц, которая намного превышает 2,4 ГГц у Core i9-9980HK. Эта модель получит 16 Мбайт кэша L3, интегрированную графику UHD 630 и поддержку памяти DDR4. Новинка набирает 5500 и 31 600 баллов в одно- и многоядерном тесте Geekbench 4, что заметно превосходит возможности десктопного AMD Ryzen 5 3600X, но не дотягивает до Ryzen 7 3700X. При этом Core i9-10980HK на 5% быстрее Core i9-9980HK в однопоточном и на 14% превосходит его в многопоточном режимах.

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Помимо этого в сети были замечены результаты тестов и нескольких других новых мобильных процессоров Intel: Core i7-10750H, Core i5-10300H и Core i9-10880H. Эти модели работают на частотах 2,6 ГГц, 2,5/4,3 ГГц и 2,8 ГГц. При этом Intel Core i7-10750H на 14,7% быстрее Ryzen 7 4800U в 3DMark, а также на 7% и 5% превосходит предшественника в одно- и многопоточных тестах Geekbench 4.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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