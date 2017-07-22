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Производство iPhone 9 начнётся в феврале: анонс смартфона пройдёт в марте

22 января 2020, 14:54


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Многочисленные источники уже подтвердили, что в этом году Apple всё-таки представит новое поколение недорогого смартфона iPhone SE. Новинку обычно называют iPhone SE 2 или iPhone 9. И, как удалось узнать нашим коллегам из Bloomberg, её серийное производство начнётся уже в следующем месяце.

iPhone 9 или iPhone SE 2


По их словам, сборкой новинки будут заниматься сразу три производственных партнёра Apple - Foxconn, Pegatron и Winstron, а её официальная презентация пройдёт в марте. Говоря о возможностях iPhone 9, журналисты Bloomberg повторяют многие из уже давно появившихся в сети утечек.

В частности, они приписывают смартфону интегрированный в домашнюю кнопку сканер отпечатков пальцев Touch ID, такой же, как у iPhone 11, чипсет Apple A13 Bionic, и дизайн, имеющий немало общего с iPhone 8. А последнее означает, что гаджет получит дисплей с диагональю в районе 4,7 дюйма и массивные рамки сверху и снизу.

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Картину дополняет известный инсайдер Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), утверждающий, что iPhone 9 появится в продаже с ценником от $399 (24 700 рублей). И невысокая по меркам Apple стоимость новинки вместе с современным процессором наверняка сделают её достаточно популярной.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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