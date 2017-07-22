Компания AeroCool Advanced Technologies выводит на российский рынок новую серию систем воздушного охлаждения Duo. В линейку входят три мощных теплоэффективных кулера разного диаметра с двойной кольцевой адресной подсветкой и низким уровнем шума, а в качестве вишенки на торте предлагается мощный комплект Duo 12 PRO, полностью решающий все тепловые и эстетические задачи компьютера.
Тихий и эффективный кулер AeroCool Duo 12 оснащён лопастями специальной изогнутой формы диаметром 120 мм. Он имеет максимальную скорость 1000 оборотов в секунду при уровне шума менее 20 дБ, что примерно соответствует человеческому шёпоту. При этом новинка может похвастаться адресной светодиодной подсветкой с 28 светодиодами, образующими двойной световой круг.
AeroCool Duo 14 можно назвать увеличенной версией AeroCool Duo 12 с 140-мм вентилятором. При незначительно увеличившихся габаритах, кулер AeroCool Duo 14 обеспечивает почти в полтора раза более мощный воздушный поток, а максимальное значение шума вентилятора составляет 23 дБ.
AeroCool Duo 20 предлагает 200-мм вентилятор, совершающий до 700 оборотов в минуту и чрезвычайно быстро остужающий любой компьютер. При этом новинка стала самым тихим представителем линейки, создавая шум на уровне 18,3 дБ, который считается ниже слухового порога большинства людей.
Что касается набора AeroCool Duo 12 PRO, то в него входят три кулера AeroCool Duo 12, хаб для управления RGB-подсветкой H66F и дистанционный пульт управления.
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