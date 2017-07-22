Ожидается, что компания Sony представит свой первый смартфон, поддерживающий работу с сетью 5G, на выставке MWC в конце февраля текущего года. На данный момент нет точно информации о том, какое название получит новинка, однако согласно слухам этим названием может стать «Xperia 2».
Новый смартфон от Sony получит в свое распоряжение OLED-дисплей с разрешением 4K с соотношением сторон 21:9. Также новинка, как и большинство флагманов, выход которых ожидается в 2020 году, вероятнее всего будет оснащен чипсетом Snapdragon 865 и модемом x55 5G. Таким образом Xperia 2 станет первым смартфоном компании Sony, поддерживающим работу с сетями 5G. Новинка получит защиту от влаги пыли класса IP 68. Кроме того новый смартфон от Sony будет иметь NFC.
На задней панели новинки, согласно слухам, будет расположена четверная камера с основным 48 Мп датчиком, 12 Мп датчиком со сверхширокоугольным объективом, 12 Мп датчиком с телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и датчиком глубины. Однако существует вероятность, что основной датчик будет иметь не 48 , а 64 Мп. На передней панели устройства расположена 8 Мп сэлфи-камера и две фронтальные колонки. Также в отчетах имеется информация, что габариты новинки будут составлять 168,2х71,6х8,1 мм. Управляться устройство будет операционной системой Android 10.
Дата появления Sony Xperia 2 в продаже ориентировочно станет известна на выставке MWC, когда смартфон будет представлен широкой публике. Предполагаемая цена новинки составит $867 (53 600 рублей).
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