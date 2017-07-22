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Слухи: Xperia 2 может стать первым смартфоном Sony с поддержкой 5G

22 января 2020, 23:04


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Ожидается, что компания Sony представит свой первый смартфон, поддерживающий работу с сетью 5G, на выставке MWC в конце февраля текущего года. На данный момент нет точно информации о том, какое название получит новинка, однако согласно слухам этим названием может стать «Xperia 2».

Слухи: Xperia 2 может стать первым смартфоном Sony с поддержкой 5G


Новый смартфон от Sony получит в свое распоряжение OLED-дисплей с разрешением 4K с соотношением сторон 21:9. Также новинка, как и большинство флагманов, выход которых ожидается в 2020 году, вероятнее всего будет оснащен чипсетом Snapdragon 865 и модемом x55 5G. Таким образом Xperia 2 станет первым смартфоном компании Sony, поддерживающим работу с сетями 5G. Новинка получит защиту от влаги пыли класса IP 68. Кроме того новый смартфон от Sony будет иметь NFC.

На задней панели новинки, согласно слухам, будет расположена четверная камера с основным 48 Мп датчиком, 12 Мп датчиком со сверхширокоугольным объективом, 12 Мп датчиком с телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и датчиком глубины. Однако существует вероятность, что основной датчик будет иметь не 48 , а 64 Мп. На передней панели устройства расположена 8 Мп сэлфи-камера и две фронтальные колонки. Также в отчетах имеется информация, что габариты новинки будут составлять 168,2х71,6х8,1 мм. Управляться устройство будет операционной системой Android 10.

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Дата появления Sony Xperia 2 в продаже ориентировочно станет известна на выставке MWC, когда смартфон будет представлен широкой публике. Предполагаемая цена новинки составит $867 (53 600 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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