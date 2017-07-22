Американская Intel расширила линейку мини-ПК NUC, добавив в неё новую модель NUC 8 Pro, известную под кодовым именем Provo Canyon. Новинка построена на 4-ядерном процессоре Intel Core i7-8665U поколения Whiskey Lake-U с поддержкой vPro и невысоким TDP 15 Вт.
Если вы следите за активностью Intel в сегменте NUC, то знаете, что это, как минимум, четвёртый мини-ПК компании на процессорах Intel Core восьмого поколения. И помимо него компания уже выпустила модели Hades Canyon, Bean Canyon и Islay Canyon.
Возвращаясь к Intel NUC 8 Pro (Provo Canyon), стоит отметить, что эти мини-ПК не отличаются мощной графикой, но поддержка Intel vPro даёт им расширенные возможности в плане безопасности и производительности. При этом стоит помнить, что далеко не каждая модель NUC 8 Pro поддерживает vPro. Это касается лишь мини-ПК на процессорах Intel Core i5 и Core i7, но, если вы купите устройство на базе Core i3-8145U, то ни о какой поддержке vPro не стоит и думать.
Мини-ПК Provo Canyon поддерживают до 32 Гбайт ОЗУ DDR4-2400, имеют возможность установки PCIe x4 NVMe SSD и быстрой памяти Intel Optane H10 и M10. В них предусмотрены два порта HDMI 2.0a, интерфейс Thunderbolt 3, три порта USB 3.1 Gen 2 Type-A и по одному USB 2.0 Type-A и Gigabit Ethernet. Есть здесь и возможность установки 2,5-дюймового накопителя. Правда, лишь в модели высотой 2,1 дюйма.