Как удалось выяснить информаторам, новые десктопные процессоры Intel Comet Lake-S десятого поколения, как и разработанные для них некоторые материнские платы Z490, в действительности имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0.
Проблема в том, что эта особенность Intel Comet Lake-S окажется отключена, и официальные возможности процессоров будут ограничены более медленным интерфейсом PCIe 3.0. Это объясняется проблемами с чистотой сигнала Z490, вызывающими нестабильность при передаче данных и делающих невозможным получение сертификата PCI-Express 4.0.
В то же время, это вполне решаемая проблема. Для устранения джиттера некоторые производители добавили в свои продукты внешние генераторы тактовых импульсов. Но это сделали далеко не все партнёры Intel, из-за чего компания и решила ограничить возможности новой платформы более медленным, но более надёжным в этих условиях интерфейсом PCIe 3.0.
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