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Процессоры Intel Comet Lake-S и платы Z490 имеют скрытую поддержку PCIe 4.0

23 января 2020, 10:14


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Как удалось выяснить информаторам, новые десктопные процессоры Intel Comet Lake-S десятого поколения, как и разработанные для них некоторые материнские платы Z490, в действительности имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0.

Intel Comet Lake-S и Z490 имеют скрытую поддержку PCIe 4.0


Проблема в том, что эта особенность Intel Comet Lake-S окажется отключена, и официальные возможности процессоров будут ограничены более медленным интерфейсом PCIe 3.0. Это объясняется проблемами с чистотой сигнала Z490, вызывающими нестабильность при передаче данных и делающих невозможным получение сертификата PCI-Express 4.0.

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В то же время, это вполне решаемая проблема. Для устранения джиттера некоторые производители добавили в свои продукты внешние генераторы тактовых импульсов. Но это сделали далеко не все партнёры Intel, из-за чего компания и решила ограничить возможности новой платформы более медленным, но более надёжным в этих условиях интерфейсом PCIe 3.0.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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