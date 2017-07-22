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Анонс Fujifilm X-T200: недорогая беззеркалка с поддержкой 4К-видео

23 января 2020, 11:42


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Корпорация Fujifilm представила беззеркальную камеру Fujifilm X-T200. Новинка разработана для создателей контента любого уровня, оснащена новым электронным видоискателем и автофокусом с распознаванием лиц.

Анонс Fujifilm X-T200


Fujifilm X-T200 получила высокоскоростную CMOS-матрицу APS-C разрешением 24,2 Мп, использующую медную обвязку для более высокой производительности. Процесс обработки данных происходит в 3,5 раза быстрее, чем при использовании предыдущей модели X-T100, а расположенные по всей матрице X-T200 пиксели автофокуса фазовой детекции значительно улучшают характеристики автофокуса с обнаружением лиц.

Анонс Fujifilm X-T200


Камера оснащается 3,5-дюймовым широкоформатным сенсорным ЖК-дисплеем с соотношением сторон 16:9, способным откидываться до 180 градусов и поворачиваться в диапазоне от -90 до +180°.

Fujifilm X-T200 поддерживает серийную съёмку со скоростью до 8 к/с и имеет возможность записи видео в формате расширенного динамического диапазона «Режим видео HDR», а также 4К 30p и Full HD 120p. При этом производитель позиционирует новинку в качестве идеального решения для творческих личностей, которые хотят снимать фото и видео в высоком качестве, не сталкиваясь со сложностями в настройках и управлении.

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Fujifilm X-T200 появится в продаже в конце февраля. Камера будет доступна как отдельно, так и в комплекте с объективом XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ, а для расширения её возможностей пользователи смогут приобрести объектив FUJINON XC35mmF2 с фокусным расстоянием, эквивалентным 52 мм в формате 35 мм. Рекомендованная розничная цена Fujifilm X-T200 - 51 999 рублей, Fujifilm X-T200 Kit XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ - 57 999 рублей, FUJINON XC35mmF2 - 13 499 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 5 экшн-камер. Наши эксперты изучили множество недорогих экшн-камер и сегодня готовы представить вам несколько моделей, которые вас точно не разочаруют. Подробнее об этом читайте в статье "5 экшн-камер: доступные альтернативы GoPro".

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