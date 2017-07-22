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Флагманский Realme X50 Pro 5G поставил новый рекорд производительности в AnTuTu

23 января 2020, 12:38


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7 января Realme представила Realme X50 на базе Snapdragon 765G, ставший первым смартфоном компании с поддержкой 5G-сетей. А вскоре после анонса флагманской платформы Snapdragon 865 компания объявила о планах по выпуску смартфона на её основе, и сегодня эта новинка была замечена в бенчмарке AnTuTu.

Realme X50 Pro 5G поставил новый рекорд производительности в AnTuTu


Как считают информаторы, появившийся в бенчмарке смартфон выйдет на рынок под именем Realme X50 Pro 5G. Новинка показала рекордный результат в 574 985 баллов в бенчмарке AnTuTu. А это говорит о том, что она станет одним из самых производительных смартфонов в мире и явно указывает на использование в гаджете флагманского чипсета Snapdragon 865.

Кроме того, надёжные китайские информаторы утверждают, что первый смартфон Realme на базе Snapdragon 865 получит «дырявый» дисплей с одним отверстием под фронтальную камеру против сдвоенного отверстия у Realme X50 5G. И, хотя другие возможности Realme X50 Pro 5G пока не уточняются, ходят слухи, что смартфон оснастят дисплеем с высокой частотой обновления до 120 Гц и набором из четырёх камер на тыльной панели. Основной сенсор этой системы будет иметь 108-Мп разрешение.

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Презентация Realme X50 5G, скорее всего, пройдет на MWC 2020, а точнее на специальном мероприятии Realme, намеченном на 24 февраля. Тогда же ожидается презентация и мировой версии Realme X50 5G, который пока доступен лишь в Китае.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo NEX 3. Если вы всё ещё думаете, что инновации являются уделом флагманов A-брендов, то вы не держали в руках продукцию vivo. Эта китайская компания быстро внедряет в свои смартфоны самые смелые «фишки», а серия NEX так и вовсе способна удивить функциональностью и качеством даже самого заядлого гика. Собственно, о новейшем представителе линейки этих смартфонов сегодня и пойдёт речь. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме".

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