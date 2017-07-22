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Asus показала материнскую плату ROG Zenith II Extreme Alpha для 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990X

23 января 2020, 13:48


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Компания Asus представила новую материнскую плату ROG Zenith II Extreme Alpha. Новинка стала небольшим шагом вперёд по сравнению с ROG Zenith II Extreme, отличаясь от неё усиленной подсистемой питания.

Asus ROG Zenith II Extreme Alpha


Улучшенная CPU VRM позволяет использовать материнскую плату в связке с новейшим 64-ядерным процессором AMD Ryzen Threadripper 3990X. И, хотя эта поддержка присутствует у всех материнских плат Asus с процессорным разъёмом sTRX4, новая ROG Zenith II Extreme Alpha больше подходит для его разгона.

Asus ROG Zenith II Extreme Alpha


Asus ROG Zenith II Extreme Alpha внешне практически не отличается от ROG Zenith II Extreme и имеет крайне схожие с ней возможности, конечно, за исключением уже упоминавшейся нами подсистемы питания. Она предлагает 16-фазную CPU VRM с использованием Infineon TDA21490 против менее мощных TDA21472 у оригинальной материнской платы. А это позволяет увеличить выходной ток с 70 А до 90 А.

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Остальные возможности материнских плат полностью совпадают. Что касается цены, то использование усиленной подсистемы питания может немного увеличить стоимость новинки по сравнению с обычной ROG Zenith II Extreme.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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