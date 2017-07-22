Компания Asus представила новую материнскую плату ROG Zenith II Extreme Alpha. Новинка стала небольшим шагом вперёд по сравнению с ROG Zenith II Extreme, отличаясь от неё усиленной подсистемой питания.
Улучшенная CPU VRM позволяет использовать материнскую плату в связке с новейшим 64-ядерным процессором AMD Ryzen Threadripper 3990X. И, хотя эта поддержка присутствует у всех материнских плат Asus с процессорным разъёмом sTRX4, новая ROG Zenith II Extreme Alpha больше подходит для его разгона.
Asus ROG Zenith II Extreme Alpha внешне практически не отличается от ROG Zenith II Extreme и имеет крайне схожие с ней возможности, конечно, за исключением уже упоминавшейся нами подсистемы питания. Она предлагает 16-фазную CPU VRM с использованием Infineon TDA21490 против менее мощных TDA21472 у оригинальной материнской платы. А это позволяет увеличить выходной ток с 70 А до 90 А.
Остальные возможности материнских плат полностью совпадают. Что касается цены, то использование усиленной подсистемы питания может немного увеличить стоимость новинки по сравнению с обычной ROG Zenith II Extreme.
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