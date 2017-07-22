Бренд Honor представил в России ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook Pro, а также смарт-часы Honor MagicWatch 2 с диагональю циферблата 46 мм.
Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook Pro получили безрамочные экраны диагональю 14 и 16,1 дюйма с разрешением 1920х1080 пикселей и очень тонкими рамками с трёх сторон, что стало возможным, в том числе, благодаря перемещению камеры под клавишу клавиатуры. При этом первый ноутбук может похвастаться небольшой толщиной 15,9 мм и весом всего 1,38 кг, а Honor MagicBook Pro имеет толщину 16,9 мм при весе 1,7 кг.
Ноутбуки оснащаются процессором AMD Ryzen 5 3500U (MagicBook 14) и AMD Ryzen 5 3550H (MagicBook Pro), дискретной видеокартой Radeon Vega 8, двухканальной ОЗУ DDR4 объёмом 8 Гбайт и встроенным накопителем SSD NVMe PCIe на 256 или 512 Гбайт (MagicBook 14) и 512 Гбайт (MagicBook Pro). А за автономность новинок отвечает аккумулятор на 56 Вт*ч.
В свою очередь, смарт-часы Honor MagicWatch 2 оказались представлены в России в двух версиях круглого классического корпуса, изготовленного из авиационной нержавеющей стали марки 361L. Часы с диагональю циферблата 46 мм получили 1,39-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей с разрешением 454х454 пикселей. Они построены на процессоре Kirin A1 с выделенным модулем Bluetooth-связи, оснащаются 4 Гбайт флеш-памяти, поддерживают системы GPS и GLONASS, а также имеют функцию голосовых звонков.
Стоимость ноутбука Honor MagicBook 14 начинается от 44 990 рублей, MagicBook Pro можно будет купить за 59 990 рублей, а умные часы Honor MagicWatch 2 появятся в продаже за 12 990 рублей. Но интереснее всего то, что Honor даёт возможность бесплатно протестировать ноутбук в течение 30 дней. Все три новинки появятся в продаже 31 января.
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