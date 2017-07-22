Transcend Information представила новый твердотельный mSATA-накопитель MSA452T промышленного класса. В компании отмечают, что SSD отлично подходит для оснащения высокопроизводительных систем и может быть установлен даже в наиболее компактные устройства.
Новый SSD построен на 96-слойной памяти BiCS4 3D NAND с высокой плотностью записи. Он выдерживает до 3 тысяч циклов записи/стирания, не уступая по этому показателю устройствам на памяти типа MLC NAND, при этом показывая высокую производительность и оптимальный уровень надежности.
Transcend MSA452T использует интерфейс SATA III 6 Гбит/с и DRAM-кэш на основе микросхем DDR3. Новинка обеспечивает скорость последовательного чтения / записи до 560 / 520 Мбайт/с и имеет производительность до 95 000 IOPS при операциях случайного чтения и записи блоками по 4 Кбайт.
Transcend MSA452T выпускается в вариантах объёмом от 64 Гбайт до 1 Тбайт. При этом ресурс самой ёмкой модели линейки заявлен на уровне 1760 Тбайт. На все накопители распространяется ограниченная 3-летняя гарантия Transcend.
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