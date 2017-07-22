РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Transcend MSA452T: надёжный SSD на 96-слойной памяти BiCS4 3D NAND

23 января 2020, 15:22


Потрясающая скидка на ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15API

Transcend Information представила новый твердотельный mSATA-накопитель MSA452T промышленного класса. В компании отмечают, что SSD отлично подходит для оснащения высокопроизводительных систем и может быть установлен даже в наиболее компактные устройства.

Анонс Transcend MSA452T


Новый SSD построен на 96-слойной памяти BiCS4 3D NAND с высокой плотностью записи. Он выдерживает до 3 тысяч циклов записи/стирания, не уступая по этому показателю устройствам на памяти типа MLC NAND, при этом показывая высокую производительность и оптимальный уровень надежности.

Transcend MSA452T использует интерфейс SATA III 6 Гбит/с и DRAM-кэш на основе микросхем DDR3. Новинка обеспечивает скорость последовательного чтения / записи до 560 / 520 Мбайт/с и имеет производительность до 95 000 IOPS при операциях случайного чтения и записи блоками по 4 Кбайт.

iPhone 6s по удивительно низкой цене


Transcend MSA452T выпускается в вариантах объёмом от 64 Гбайт до 1 Тбайт. При этом ресурс самой ёмкой модели линейки заявлен на уровне 1760 Тбайт. На все накопители распространяется ограниченная 3-летняя гарантия Transcend.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Анонс Transcend JetFlash 910: быстрый и долговечный USB флэш-накопитель
  • Kingston объявила о выпуске NVMe-накопителя Data Center DC 1000B M.2
  • Patriot представила портативный SSD-накопитель Thunderbolt 3 EVLVR 2
  • CES 2020: Kingston Technology представила карты памяти UHS-II и твердотельные накопители NVMe PCIe Gen 4.0
  • Анонс Samsung T7 Touch: портативный твердотельный накопитель со сканером отпечатков пальцев

    • следующая новость
    Анонс ViewSonic VX85: новая линейка IPS-мониторов, получившая награду iF Design Award

    предыдущая новость
    Honor представил в России ноутбуки MagicBook 14, MagicBook Pro и смарт-часы MagicWatch 2

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме Главные новости за неделю Лучшее на CES 2020: версия THG.ru Главные новости за неделю Обзор ноутбука HP OMEN 17 2019: достойная альтернатива десктопному геймингу
    Обзор смартфона vivo NEX 3 Главные новости за неделю Лучшее на CES 2020 Главные события 2019 года Обзор игрового ноутбука HP OMEN 17
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 января, 2020

    NZXT представила линейку модульных БП и контроллер питания

    Анонс ViewSonic VX85: новая линейка IPS-мониторов, получившая награду iF Design Award

    Анонс Transcend MSA452T: надёжный SSD на 96-слойной памяти BiCS4 3D NAND

    Honor представил в России ноутбуки MagicBook 14, MagicBook Pro и смарт-часы MagicWatch 2

    Asus показала материнскую плату ROG Zenith II Extreme Alpha для 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990X

    Флагманский Realme X50 Pro 5G поставил новый рекорд производительности в AnTuTu

    Анонс Fujifilm X-T200: недорогая беззеркалка с поддержкой 4К-видео

    Процессоры Intel Comet Lake-S и платы Z490 имеют скрытую поддержку PCIe 4.0

    Intel выпустила мини-ПК NUC Provo Canyon на базе Whiskey Lake-U

    22 января, 2020

    Слухи: Xperia 2 может стать первым смартфоном Sony с поддержкой 5G

    Яркие и тихие кулеры AeroCool Duo выходят на российский рынок

    Производство iPhone 9 начнётся в феврале: анонс смартфона пройдёт в марте

    Флагманский процессор Intel Core i9-10980HK засветился в бенчмарке

    Анонс MSI Optix MEG381CQR: игровой изогнутый монитор с сертификатом VESA DisplayHDR 600

    Рассекречена стоимость флагманских Samsung Galaxy S20 и Galaxy Z Flip

    be quiet! выпустила новые блоки питания с сертификацией 80 PLUS Platinum

    AMD начала продажи видеокарты Radeon RX 5600 XT

    21 января, 2020

    Плата расширения от Sonnet дает новые возможности владельцам Mac Pro

    Noctua представила процессорный кулер NH-L9a-AM4 chromax.black

    Acer представила новые ноутбуки на базе Windows 10

    ССЫЛКИ