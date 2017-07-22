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Анонс ViewSonic VX85: новая линейка IPS-мониторов, получившая награду iF Design Award

23 января 2020, 16:32


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Корпорация ViewSonic выпустила новую линейку мониторов ViewSonic VX85, представленную IPS панелями с диагональю 24 и 27 дюймов. Оба монитора используют сертифицированный TUV ультрафиолетовый фильтр и поддерживают технологию Flicker Free.

Анонс ViewSonic VX85


24-дюймовый монитор ViewSonic VX2485 получил 24-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920х1080 пикселей, яркостью 250 нит, контрастностью 1000:1 и временем отклика 5 мс (от серого к серому). В свою очередь, ViewSonic VX2785 построен на 27-дюймовой IPS-панели с разрешением 2560х1440 пикселей с такими же, как у младшей модели, показателями яркости и контрастности.

Оба монитора оснащаются портами HDMI и USB Type-C. В дополнение к этому, VX2485 получил порты VGA, а в арсенал VX2785 вошли порты DP. При этом благодаря уже упоминавшемуся выше USB Type-C к мониторам можно подключать аудио- и видеоустройства, такие как ПК, ноутбуки, планшеты, смартфоны, а также зарядные 60-Вт устройства.

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Элегантный дизайн ViewSonic VX85 без пластмассовых рамок по контуру и изящное основание со специально разработанным креплением для кабеля вместе с удобством эксплуатации монитора уже были удостоены престижной награды iF Design Award.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший монитор непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный монитор, для других - самый широкоформатный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший монитор в любой ценовой категории - от доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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