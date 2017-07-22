Корпорация ViewSonic выпустила новую линейку мониторов ViewSonic VX85, представленную IPS панелями с диагональю 24 и 27 дюймов. Оба монитора используют сертифицированный TUV ультрафиолетовый фильтр и поддерживают технологию Flicker Free.
24-дюймовый монитор ViewSonic VX2485 получил 24-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920х1080 пикселей, яркостью 250 нит, контрастностью 1000:1 и временем отклика 5 мс (от серого к серому). В свою очередь, ViewSonic VX2785 построен на 27-дюймовой IPS-панели с разрешением 2560х1440 пикселей с такими же, как у младшей модели, показателями яркости и контрастности.
Оба монитора оснащаются портами HDMI и USB Type-C. В дополнение к этому, VX2485 получил порты VGA, а в арсенал VX2785 вошли порты DP. При этом благодаря уже упоминавшемуся выше USB Type-C к мониторам можно подключать аудио- и видеоустройства, такие как ПК, ноутбуки, планшеты, смартфоны, а также зарядные 60-Вт устройства.
Элегантный дизайн ViewSonic VX85 без пластмассовых рамок по контуру и изящное основание со специально разработанным креплением для кабеля вместе с удобством эксплуатации монитора уже были удостоены престижной награды iF Design Award.
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