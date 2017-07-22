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NZXT представила линейку модульных БП и контроллер питания

23 января 2020, 20:44


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Компания NZXT, один из ведущих разработчиков оборудования для ПК-гейминга, представила линейку блоков питания серии С, сертифицированных на соответствие 80PLUSGOLD, и контроллер питания NZXT RGB & Fan Controller, позволяющий одновременно управлять питанием вентиляторов и подсветкой.

NZXT представила линейку модульных БП и контроллер питания


NZXT представила линейку модульных БП и контроллер питания


NZXT представила линейку модульных БП и контроллер питания


Блоки питания серии C, разработанные совместно с компанией Seasonic, благодаря сертификации 80PLUSGOLD, обеспечивают эффективность более 90% при 50 % нагрузке. В серию вошли три блока питания, отличающиеся выходной мощностью: 850, 750 и 650 Вт. Устройства данной серии могут похвастаться встроенной защитой от перенапряжения, перегрузки по току, защитой от коротких замыканий, а также защитой от перегрева, что позволяет обезопасить компьютер и его компоненты. Новинка оснащена 135 мм вентилятором, отвечающим за охлаждения блока питания. Наличие гидродинамического подшипника обеспечивает бесшумную работу устройства. Модульная конструкция позволяет использовать только требуемые кабели, что обеспечивает удобный монтаж и позволяет избежать путаницы при подключении питания компонентов компьютера. Блоки питания серии С подходят к любому корпусу формата ATX.

NZXT представила линейку модульных БП и контроллер питания


NZXT представила линейку модульных БП и контроллер питания


Благодаря использованию контроллера питания NZXT RGB & Fan Controller любой корпус может приобрести возможности i-версии корпусов NZXT-series. Новинка получила в свое распоряжение два канала управления подсветкой, что позволяет одновременно управлять шестью адресными светодиодными лентами, либо подсветкой пяти вентиляторов. Максимальное количество адресных светодиодов при их одновременном управлении составляет 80 единиц, максимальное количество адресных светодиодов на одном канале может достигать 40 единиц. Также новинка может обеспечить управление тремя вентиляторами с мощностью на канал до 10 Вт.

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Цена блока питания серии С зависит от его выходной мощности. За устройство мощностью 650 Вт попросят 109,90 евро (7 500 рублей), за версию 750 Вт - 119,90 евро (8 200 рублей), за блок питания мощностью 850 Вт - 129,90 евро (8 900 рублей). Стоимость контроллера питания NZXT RGB & Fan Controller составит 24,99 евро (1 700 рублей), в продаже новинка появится уже в начале февраля текущего года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших блоков питания. Выбрать лучший блок питания непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный блок питания, для других самый мощный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший блок питания в любой ценовой категории - от самого доступного блок питания до топового. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший блок питания: текущий анализ рынка".

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