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Портативная колонка JBL Pulse 4 представлена в России: световое шоу всегда с собой

24 января 2020, 09:02


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HARMAN, дочерняя компания Samsung Electronics, представила новую портативную акустическую систему JBL Pulse 4. Колонка оснащается привычной для линейки светодиодной подсветкой, которая теперь занимает всю её поверхность.

Портативная колонка JBL Pulse 4 представлена в России


JBL Pulse 4 защищена от воды по стандарту IPX7 и выдерживает погружение под воду на глубину 1 метр до 30 минут. Яркие светодиоды расположены под прочным прозрачным акриловым корпусом. Встроенный аккумулятор колонки рассчитан на 12 часов беспрерывного воспроизведения музыки, а её зарядка происходит через порт USB Type-C.

Портативная колонка JBL Pulse 4 представлена в России


В колонке используется тандем из динамика мощностью 20 Вт и фирменного пассивного радиатора, которые создают звук на 360 градусов вокруг. При этом акустическая система поддерживает технологию Partyboost, позволяющую объединять в одну цепочку неограниченное число колонок. Синхронизируется и подсветка колонок, давая возможность создать настоящее световое шоу. Картину дополняют удобные рельефные кнопки управления воспроизведением, громкостью и подключением.

Портативная колонка JBL Pulse 4 представлена в России


JBL Pulse 4 уже можно купить в официальном интернет-магазине HARMAN по цене 12 990 рублей.

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Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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