HARMAN, дочерняя компания Samsung Electronics, представила новую портативную акустическую систему JBL Pulse 4. Колонка оснащается привычной для линейки светодиодной подсветкой, которая теперь занимает всю её поверхность.
JBL Pulse 4 защищена от воды по стандарту IPX7 и выдерживает погружение под воду на глубину 1 метр до 30 минут. Яркие светодиоды расположены под прочным прозрачным акриловым корпусом. Встроенный аккумулятор колонки рассчитан на 12 часов беспрерывного воспроизведения музыки, а её зарядка происходит через порт USB Type-C.
В колонке используется тандем из динамика мощностью 20 Вт и фирменного пассивного радиатора, которые создают звук на 360 градусов вокруг. При этом акустическая система поддерживает технологию Partyboost, позволяющую объединять в одну цепочку неограниченное число колонок. Синхронизируется и подсветка колонок, давая возможность создать настоящее световое шоу. Картину дополняют удобные рельефные кнопки управления воспроизведением, громкостью и подключением.
JBL Pulse 4 уже можно купить в официальном интернет-магазине HARMAN по цене 12 990 рублей.
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