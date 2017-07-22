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Google рассекретила дату анонса Pixel 4a и Android 11

24 января 2020, 10:26


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Американская Google наконец-то рассекретила дату проведения ежегодной конференции разработчиков Google I/O. Как выяснилось, в 2020 году это мероприятие пройдёт с 12 по 14 мая в амфитеатре Шорлайн (Маунтин-Вью), расположенном рядом со штаб-квартирой Google.

Google рассекретила дату анонса Pixel 4a и Android 11


Конечно, американцы не стали ничего говорить о тех продуктах, которые дебютируют на Google I/O 2020. Но на прошлогодней конференции американский гигант представил Google Pixel 3a, Pixel 3a XL, Next Hub Max и некоторые другие устройства. В этом же году мы ожидаем презентации нового смартфона Google Pixel 4a, слухи о котором уже появлялись в сети.

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Вместе с упрощённой версией флагманского Google Pixel 4 на Google I/O 2020 могут быть показаны свежие продукты линейки Nest и новая версия популярной операционной системы Android.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo NEX 3. Если вы всё ещё думаете, что инновации являются уделом флагманов A-брендов, то вы не держали в руках продукцию vivo. Эта китайская компания быстро внедряет в свои смартфоны самые смелые «фишки», а серия NEX так и вовсе способна удивить функциональностью и качеством даже самого заядлого гика. Собственно, о новейшем представителе линейки этих смартфонов сегодня и пойдёт речь. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме".

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