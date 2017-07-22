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Неубиваемый российский планшет MIG T10 на ОС Astra Linux вышел на рынок

24 января 2020, 11:45


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Группа компаний Astra Linux и Mobile Inform Group сообщили об успешном завершении совместных работ по адаптации российской операционной системы Astra Linux под промышленный планшет MIG T10 и появлении этого аппарата в продаже.

MIG T10 на ОС Astra Linux


MIG Т10 ориентирован на многолетнюю (5 и более лет) интенсивную эксплуатацию в самых суровых условиях. Он заключён в пыле-влагозащищенный корпус класса IP67, способен работать в жёстких условиях (мороз и жара, снег и дождь, резкие перепады температур до 100 С°, запыленные помещения) и выдерживает вибрации, многочисленные удары и падения. Картину дополняет съёмный морозостойкий аккумулятор с функцией горячей замены, выдерживающий до 10-12 часов работы без подзарядки при температуре от -20 С° до +60 С° и 4-5 часов при снижении температуры до -30С°.

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MIG Т10 оснащается промышленным коммуникационным портом расширения для подключения внешних модулей, позволяя заметно расширять функционал планшета. Для сбора данных и идентификации объектов обслуживания могут быть использованы встроенный сканер QR-кодов, а также NFC модуль. Планшет легко встраивается в уже имеющуюся инфраструктуру заказчика и рассматривается производителем, как полноценное рабочее место полевого или выездного сотрудника.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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