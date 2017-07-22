Группа компаний Astra Linux и Mobile Inform Group сообщили об успешном завершении совместных работ по адаптации российской операционной системы Astra Linux под промышленный планшет MIG T10 и появлении этого аппарата в продаже.
MIG Т10 ориентирован на многолетнюю (5 и более лет) интенсивную эксплуатацию в самых суровых условиях. Он заключён в пыле-влагозащищенный корпус класса IP67, способен работать в жёстких условиях (мороз и жара, снег и дождь, резкие перепады температур до 100 С°, запыленные помещения) и выдерживает вибрации, многочисленные удары и падения. Картину дополняет съёмный морозостойкий аккумулятор с функцией горячей замены, выдерживающий до 10-12 часов работы без подзарядки при температуре от -20 С° до +60 С° и 4-5 часов при снижении температуры до -30С°.
MIG Т10 оснащается промышленным коммуникационным портом расширения для подключения внешних модулей, позволяя заметно расширять функционал планшета. Для сбора данных и идентификации объектов обслуживания могут быть использованы встроенный сканер QR-кодов, а также NFC модуль. Планшет легко встраивается в уже имеющуюся инфраструктуру заказчика и рассматривается производителем, как полноценное рабочее место полевого или выездного сотрудника.
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