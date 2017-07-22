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Cooler Master выпустила тихий низкопрофильный процессорный кулер MasterAir G200P

24 января 2020, 14:31


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Компания Cooler Master представила новый низкопрофильный процессорный кулер MasterAir G200P, разработанный для корпусов малого форм-фактора.

MasterAir G200P


MasterAir G200P оснащается низкопрофильным радиатором размером всего 39,4 мм и использует 92-миллиметровый ШИМ-вентилятор с широким диапазоном скоростей вращения, позволяющий создавать максимальный воздушный поток и при этом работать практически бесшумно.

MasterAir G200P


Кулер имеет стратегическую С-образную конструкцию с тепловыми трубками и с ребрами, расположенными друг над другом. Он совместим со всеми RGB-сертифицированными материнскими платами и оснащён проводным контроллером RGB LED для удобства настройки и управления цветами подсветки.

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MasterAir G200P уже появился на российском рынке по рекомендованной розничной цене 2 940 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших блоков питания. Выбрать лучший блок питания непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный блок питания, для других самый мощный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший блок питания в любой ценовой категории - от самого доступного блок питания до топового. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший блок питания: текущий анализ рынка".

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