Компания Cooler Master представила новый низкопрофильный процессорный кулер MasterAir G200P, разработанный для корпусов малого форм-фактора.
MasterAir G200P оснащается низкопрофильным радиатором размером всего 39,4 мм и использует 92-миллиметровый ШИМ-вентилятор с широким диапазоном скоростей вращения, позволяющий создавать максимальный воздушный поток и при этом работать практически бесшумно.
Кулер имеет стратегическую С-образную конструкцию с тепловыми трубками и с ребрами, расположенными друг над другом. Он совместим со всеми RGB-сертифицированными материнскими платами и оснащён проводным контроллером RGB LED для удобства настройки и управления цветами подсветки.
MasterAir G200P уже появился на российском рынке по рекомендованной розничной цене 2 940 рублей.
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