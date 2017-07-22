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HP представила четыре хромбука для студентов и преподавателей

24 января 2020, 15:49


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Компания HP представила новую линейку хромбуков, ориентированных на студентов и преподавателей. Новые модели используют энергоэффективные SoC от AMD и Intel, достаточно прочны и имеют необходимый для сферы образования набор функций.

HP представила четыре хромбука для студентов и преподавателей


Новая линейка хромбуков HP для образовательного сегмента включает в себя четыре модели. HP Chromebook 11 G8 EE построен на 2- или 4-ядерной SoC Intel серии Celeron N4000 (Gemini Lake), HP Chromebook 11A G8 EE использует SoC AMD A4-9120C и A6-9220C с ядрами Excavator x86 и графикой на базе GCN 3, гибридный планшет HP Chromebook 11 x360 G3 EE построен на процессорах Gemini Lake, такие же процессоры использует и последний представитель линейки - HP Chromebook 14 G6.

Как понятно из названий новинок, они используют 11,6- и 14-дюймовые опционально сенсорные экраны с поддержкой стилуса или без таковой. Разрешение дисплеев большинства хромбуков ограничено 1366х768 пикселями, но в 14-дюймовом Chromebook 14 G6 всё-таки предусмотрен вариант конфигурации хромбука с Full HD дисплеем.

Все хромбуки линейки Education Edition 2020 года способны выдержать падение на дерево или бетон, они имеют влагозащищённую клавиатуру, поддерживают Wi-Fi 5, оснащаются портом USB Type-C и картридером microSD. Хромбуки получили 8 Гбайт ОЗУ вплоть до LPPDR4-2400, но их внутренняя память ограничена не самой быстрой eMMC 5.1 и не превышает 128 Гбайт. Аккумулятор хромбуков выдерживает от 10 до 13,5 часов работы без подзарядки, а их вес варьируется от 1,32 до 1,54 кг.

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Хромбуки HP линейки Education Edition 2020 года на процессорах Intel появятся в продаже до конца января, а ноутбуки на основе процессоров AMD доберутся до рынка в феврале.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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