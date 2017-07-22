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Corsair представила игровые системы серии Vengeance 6100

24 января 2020, 19:58


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Corsair представила линейку игровых компьютеров серии Vengeance 6100 на базе восьмиядерного процессора AMD Ryzen 7 3700X. Новинка стала первым игровым ПК компании, основанным на оборудовании от AMD.

Corsair представила игровые системы серии Vengeance 6100


В серию вошли две игровые системы Vengeance 6180 и Vengeance 6182, которые поставляются в фирменном корпусе формата mini-ATX Crystal Series 280x RGB. Корпус имеет три окна из закаленного стекла, а также множество адресных светодиодов, что позволит пользователю без дополнительных вложений создать уникальный внешний вид их ПК. Данный корпус не поступит в розничную продажу, став эксклюзивом для новых игровых систем.

Corsair представила игровые системы серии Vengeance 6100


В основе новых игровых ПК новый серии лежит восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 3700X, в свое распоряжение они также получили 16 Гб оперативной памяти DDR 4, а также видеокарту AMD Radeon RX 5700 XT. Если версия 6180 оборудована материнской платой на базе чипсета b540 и твердотельным накопителем Corsair Force MP510 емкостью 480 Гб, то версия игрового ПК 6182 получила в свое распоряжение материнскую плату на базе чипсета x570 и твердотельный накопитель Corsair Force MP600 емкостью 1 Тб.

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Системы Corsair Vengeance 6180 и Vengeance 6182 уже поступили в продажу. Цена новинок начинается от $ 1999 (123 800 рублей).



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