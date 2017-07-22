Мини-ПК Chuwi Herobox может легко декодировать видео 4K
25 января 2020, 10:33
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Недавно Chuwi выпустила новый мини-компьютер Herobox с очень компактными размерами, процессором Intel N4100, 8 Гбайт ОЗУ, 180 Гбайт Intel SSD и различными типами интерфейсов. Herobox имеет множество применений, таких как домашний аудио и видео центр HTPC, компьютер «всё в одном», сервер NAS и т. Д. Сегодня мы покажем вам один из вариантов использования аудио и видео центра Herobox-HTPC.
Herobook оснащён графическим процессором Intel UHD Graphics 600 девятого поколения, который обладает первоклассными возможностями обработки изображения. Он может плавно декодировать 10-битное видео 4K VP9. При размещении Herobox в гостиной вы можете использовать интерфейс HDMI или VGA для подключения его к телевизору высокой чёткости, в результате получив просто потрясающую картинку в HD.
В тесте DXVAChecker мини-ПК легко справляется с декодированием видео 4K и поддерживает видео вплоть до 8K.
Herobox также можно использовать для просмотра Netflix, YouTube и других видеосервисов в интернете. В проведённом тесте воспроизведение видео с Netflix, YouTube, HULU и других платформ было очень плавным при качестве 4K. Картина богата деталями, что полностью погружает вас в сюжет фильма, как в кинотеатре.
Herobox имеет возможность установки жёсткого диска с интерфейсом SATA. Всего за несколько простых шагов вы получите до 2 Тбайт памяти, которая может хранить огромное количество видео и аудио.
Более подробную информацию о Chuwi Herobox можно увидеть по этой ссылке.