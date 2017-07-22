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Intel Core i5-10300H в тестах Cinebench 20 показал 11 % прирост в сравнении с предшественником

25 января 2020, 16:26


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В тестах Cinebench 20 засветился мобильный процессор Intel Core i5-10300H. Новинка показала неплохие результаты для процессора, предназначенного для использования в ноутбуках.

Intel Core i5-10300H в тестах Cinebench 20 показал 11 % прирост в сравнении с предшественником


Intel Core i5-10300H, в сравнении с предшественником Intel Core i5-9300H, созданного на архитектуре Coffee Lake-H, показал увеличение частоты процессора на 100-200 МГц, что составило 11 % ускорение в многопоточном тесте CInebench 20. Результат тестирования новинки составил 1924 балла. Однако стоит учитывать, что для сравнения использовались ноутбуки с разной конфигурацией. Если при испытании процессора Intel Core i5-10300H использовался ноутбук с оперативной память DDR4-3200, то при тестировании ее предшественника в ноутбук была установлена оперативная память DDR4-2600. Intel Core i5-10300H и Intel Core i5-9300H представляют собой 4-ядерные 8-поточные процессоры с номинальной мощностью 45 Вт. В линейке процессоров Core-H они занимают среднюю ценовую нишу, входя в серию Core i5. Также при их изучении было обнаружено, что оба процессора содержат одинаковую встроенную графику - Intel UHD 630.

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Стоит отметить, что в сети появились только результаты теста Cinebench 20 процессора Intel Core i5-10300H. Его точные характеристики на данный момент остаются неизвестными.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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