Опубликованный на прошлой неделе ежегодный отчёт Intel раскрыл не только финансовые показатели компании, но и ещё несколько интересных деталей, касающихся новых продуктов чипмейкера.
В частности, судя по комментариям в отчёте, Intel может отложить выход второго поколения памяти 3D XPoint, Alder Stream и Barlow Pass, до 2021 года. 3D XPoint второго поколения сможет похвастаться четырьмя слоями памяти против двух слоёв у первого поколения, что должно удвоить плотность и принести серьёзный прирост производительности.
Компания планировала выпустить Barlow Pass, как второе поколение энергонезависимой памяти Optane DC одновременно с релизом новых твердотельных накопителей Alder Stream Optane DC SSD. Дорожная карта указывала, что эти продукты выйдут вместе с платформой Whitley (Cooper Lake в первой половине года и Ice Lake - в конце года). Однако последний отчёт Intel указывает на то, что Alder Stream и Barlow Pass вообще не появятся в 2020 году: в Intel говорят, что в 2020 году компания лишь начнёт поставки инженерных образцов Alder Stream, хотя выход 144-слойной памяти Intel 3D NAND всё ещё запланирован на 2020 год.
Что касается возможностей Alder Stream, то в Intel отмечают её в три раза большую пропускную способность и в четыре раза меньшую задержку.
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