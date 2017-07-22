РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Motorola назвала нормой складки и неровности на гибких дисплеях смартфонов

27 января 2020, 10:21


Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3 для активных доступен как никогда

Всем нам известны проблемы, с которыми столкнулось первое поколение складного смартфона Samsung. Они привели к тому, что корейцы вынуждены были взять дополнительное время на доработку этого гаджета, и Samsung Galaxy Fold появился на рынке с заметным опозданием. Но, судя по всему, современные технологии не позволяют выпускать действительно надёжные складные смартфоны, и проблемы не обошли стороной даже представленный заметно позднее Motorola Razr 2019.



После начала приёма предзаказов на Motorola Razr 2019 производитель опубликовал целую серию роликов, рассказывающих, как нужно обращаться с новым складным смартфоном. И все они, по сути, сводятся к тому, что этот гаджет требует очень бережного и осторожного обращения, что вряд ли может быть применимо в современных реалиях.

В частности, экран Motorola Razr 2019 нужно держать сухим. Пользователям требуется избегать использования защитных плёнок, остерегаться острых предметов и закрывать раскладушку перед тем, как положить её в карман. Но интереснее всего выглядит другое заявление Motorola, согласно которому складки и другие неровности - это норма для гибких пластиковых дисплеев.

SSD накопитель WD Green WDS240G2G0A всего за 2 тыс. рублей в Ситилинке


Конечно, со временем это изменится, и гибкие дисплеи станут более совершенны. Но современные реалии таковы, что, покупая смартфон стоимостью $1500, пользователям не стоит ждать идеального опыта использования.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo NEX 3. Если вы всё ещё думаете, что инновации являются уделом флагманов A-брендов, то вы не держали в руках продукцию vivo. Эта китайская компания быстро внедряет в свои смартфоны самые смелые «фишки», а серия NEX так и вовсе способна удивить функциональностью и качеством даже самого заядлого гика. Собственно, о новейшем представителе линейки этих смартфонов сегодня и пойдёт речь. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме".

Читайте также:

  • Google рассекретила дату анонса Pixel 4a и Android 11
  • Флагманский Realme X50 Pro 5G поставил новый рекорд производительности в AnTuTu
  • Слухи: Xperia 2 может стать первым смартфоном Sony с поддержкой 5G
  • Производство iPhone 9 начнётся в феврале: анонс смартфона пройдёт в марте
  • Рассекречена стоимость флагманских Samsung Galaxy S20 и Galaxy Z Flip

    • следующая новость
    Canyon выпустил новую линейку детских смарт-часов Polly

    предыдущая новость
    Память Intel 3D XPoint второго поколения может выйти лишь в 2021 году

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме Главные новости за неделю Лучшее на CES 2020: версия THG.ru Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Обзор смартфона vivo NEX 3 Главные новости за неделю Лучшее на CES 2020 Главные события 2019 года
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    27 января, 2020

    Canyon выпустил новую линейку детских смарт-часов Polly

    Motorola назвала нормой складки и неровности на гибких дисплеях смартфонов

    Память Intel 3D XPoint второго поколения может выйти лишь в 2021 году

    25 января, 2020

    Intel Core i5-10300H в тестах Cinebench 20 показал 11 % прирост в сравнении с предшественником

    Мини-ПК Chuwi Herobox может легко декодировать видео 4K

    24 января, 2020

    Corsair представила игровые системы серии Vengeance 6100

    HP представила четыре хромбука для студентов и преподавателей

    Cooler Master выпустила тихий низкопрофильный процессорный кулер MasterAir G200P

    Обновлённый HeroBook Pro теперь продаётся всего за $249

    Неубиваемый российский планшет MIG T10 на ОС Astra Linux вышел на рынок

    Google рассекретила дату анонса Pixel 4a и Android 11

    Портативная колонка JBL Pulse 4 представлена в России: световое шоу всегда с собой

    23 января, 2020

    NZXT представила линейку модульных БП и контроллер NZXT RGB &amp; Fan Controller

    Анонс ViewSonic VX85: новая линейка IPS-мониторов, получившая награду iF Design Award

    Анонс Transcend MSA452T: надёжный SSD на 96-слойной памяти BiCS4 3D NAND

    Honor представил в России ноутбуки MagicBook 14, MagicBook Pro и смарт-часы MagicWatch 2

    Asus показала материнскую плату ROG Zenith II Extreme Alpha для 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990X

    Флагманский Realme X50 Pro 5G поставил новый рекорд производительности в AnTuTu

    Анонс Fujifilm X-T200: недорогая беззеркалка с поддержкой 4К-видео

    Процессоры Intel Comet Lake-S и платы Z490 имеют скрытую поддержку PCIe 4.0

    ССЫЛКИ