Всем нам известны проблемы, с которыми столкнулось первое поколение складного смартфона Samsung. Они привели к тому, что корейцы вынуждены были взять дополнительное время на доработку этого гаджета, и Samsung Galaxy Fold появился на рынке с заметным опозданием. Но, судя по всему, современные технологии не позволяют выпускать действительно надёжные складные смартфоны, и проблемы не обошли стороной даже представленный заметно позднее Motorola Razr 2019.
После начала приёма предзаказов на Motorola Razr 2019 производитель опубликовал целую серию роликов, рассказывающих, как нужно обращаться с новым складным смартфоном. И все они, по сути, сводятся к тому, что этот гаджет требует очень бережного и осторожного обращения, что вряд ли может быть применимо в современных реалиях.
В частности, экран Motorola Razr 2019 нужно держать сухим. Пользователям требуется избегать использования защитных плёнок, остерегаться острых предметов и закрывать раскладушку перед тем, как положить её в карман. Но интереснее всего выглядит другое заявление Motorola, согласно которому складки и другие неровности - это норма для гибких пластиковых дисплеев.
Конечно, со временем это изменится, и гибкие дисплеи станут более совершенны. Но современные реалии таковы, что, покупая смартфон стоимостью $1500, пользователям не стоит ждать идеального опыта использования.
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