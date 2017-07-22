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Canyon выпустил новую линейку детских смарт-часов Polly

27 января 2020, 11:39


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Бренд Canyon объявил о выпуске новой коллекции детских смарт-часов. Одним из первых устройств линейки стали детские умные часы Polly (CNE-KW51), представленные в розовом (CNE-KW51RR), чёрном (CNE-KW51BB) и голубом (CNE-KW51BL) цветах.

Canyon Polly


Canyon Polly - это компактное, лёгкое и недорогое устройство с высокоточной 3-режимной (GPS, LBS, Wi-Fi) системой позиционирования, цветным сенсорным экраном с разрешением 240x240 пикселей, кнопкой SOS для экстренной связи с родителями и корпусом, защищённым от воды по стандарту IP68, означающему способность выдерживать погружение в воду на глубину 1 метр сроком до 30 минут.

Canyon Polly


Все детские часы Canyon работают при помощи приложения Canyon Life. Оно позволяет настроить зону безопасности нахождения ребенка, при пересечении которой родителю придёт уведомление, настроить другие уведомления, белый список, и график работы часов в режиме «Не беспокоить», использовать голосовой чат с ребенком, включать режим прослушивания или запрашивать обратный вызов, а также включать поиск часов в случае их утери.

Canyon Polly


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