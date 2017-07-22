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Nokia 9.2 на чипсете Snapdragon 865 выйдет в первой половине 2020 года

27 января 2020, 12:46


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Представленный почти год назад Nokia 9.1 PureView стал первым в мире смартфоном с пятью тыльными камерами. И теперь компания разрабатывает преемника этого гаджета, который будет известен под названием Nokia 9.2 (Nokia 9.2 PureView). Причём, в отличие от предшественника, новинка окажется полноценным флагманом на производительном чипсете и, как надеются в Nokia, не повторит ошибок, допущенных в Nokia 9.1 PureView.

Nokia 9.2 на чипсете Snapdragon 865

Nokia 9.1 PureView


Судя по последним слухам, за производительность Nokia 9.2 отвечает новейший флагманский чипсет Snapdragon 865. Сообщается, что HMD Global решила отказаться от использования в новинке технологии Light, и в разработке камеры этого смартфона компании будет помогать японская Toshiba. При этом информаторы уточняют, что новинка получит примерно такой же, как и у смартфона Nokia 8, баланс цены и возможностей, что должно положительно сказаться на её продажах.

Согласно другим источника, Nokia 9.2 может получить безрамочный дисплей с 32 или 48-Мп селфи-камерой. Характеристики тыльных камер смартфона пока не уточняются, но они вряд ли окажутся хуже, чем у предшественника. А одной из особенностей новинки станет отказ от использования в ней 3,5-мм аудиоразъёма.

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Выход Nokia 9.2 ожидается в ближайшие 4-5 месяцев, т.е. в первой половине этого года. Одновременно с этим информаторы говорят о разработке ещё более интересного смартфона Nokia со складным экраном. Но никаких подробностей об этом аппарате пока нет, и он может выйти как в конце этого, так и в начале следующего года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo NEX 3. Если вы всё ещё думаете, что инновации являются уделом флагманов A-брендов, то вы не держали в руках продукцию vivo. Эта китайская компания быстро внедряет в свои смартфоны самые смелые «фишки», а серия NEX так и вовсе способна удивить функциональностью и качеством даже самого заядлого гика. Собственно, о новейшем представителе линейки этих смартфонов сегодня и пойдёт речь. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме".

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