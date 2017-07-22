Представленный почти год назад Nokia 9.1 PureView стал первым в мире смартфоном с пятью тыльными камерами. И теперь компания разрабатывает преемника этого гаджета, который будет известен под названием Nokia 9.2 (Nokia 9.2 PureView). Причём, в отличие от предшественника, новинка окажется полноценным флагманом на производительном чипсете и, как надеются в Nokia, не повторит ошибок, допущенных в Nokia 9.1 PureView.
Nokia 9.1 PureView
Судя по последним слухам, за производительность Nokia 9.2 отвечает новейший флагманский чипсет Snapdragon 865. Сообщается, что HMD Global решила отказаться от использования в новинке технологии Light, и в разработке камеры этого смартфона компании будет помогать японская Toshiba. При этом информаторы уточняют, что новинка получит примерно такой же, как и у смартфона Nokia 8, баланс цены и возможностей, что должно положительно сказаться на её продажах.
Согласно другим источника, Nokia 9.2 может получить безрамочный дисплей с 32 или 48-Мп селфи-камерой. Характеристики тыльных камер смартфона пока не уточняются, но они вряд ли окажутся хуже, чем у предшественника. А одной из особенностей новинки станет отказ от использования в ней 3,5-мм аудиоразъёма.
Выход Nokia 9.2 ожидается в ближайшие 4-5 месяцев, т.е. в первой половине этого года. Одновременно с этим информаторы говорят о разработке ещё более интересного смартфона Nokia со складным экраном. Но никаких подробностей об этом аппарате пока нет, и он может выйти как в конце этого, так и в начале следующего года.
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