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Системные требования Warcraft III: Reforged оказались удивительно демократичны

27 января 2020, 13:48


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Компания Blizzard опубликовала официальные системные требования новой игры Warcraft III: Reforged, которые, к слову, оказались удивительно демократичны.

Системные требования Warcraft III: Reforged


В частности, для запуска Warcraft III: Reforged будет достаточно процессора Intel Core i3-530 или AMD Athlon Phenom II X4 910, 4 Гбайт оперативной памяти и видеокарты от Nvidia GeForce GTS 450 или AMD Radeon HD 5750. Нет ничего запредельного и рекомендуемых системных требований игры: процессор Intel Core i5-6400, AMD Ryzen 7 1700X или лучше, 8 Гбайт ОЗУ и видеокарта уровня не ниже Nvidia GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 280X.

Warcraft III: Reforged стала переработанной версией популярной стратегии в реальном времени, заложившей основу самых эпических историй Азерота. Пользователям предлагаются улучшенная графика, передовые социальные возможности, система подбора соперников и целый ряд других усовершенствований.

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Warcraft III: Reforged всё ещё доступна для предзаказа, а выход игры для ПК и Mac ожидается 29 января 2020 года.



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