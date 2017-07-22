Компания Blizzard опубликовала официальные системные требования новой игры Warcraft III: Reforged, которые, к слову, оказались удивительно демократичны.
В частности, для запуска Warcraft III: Reforged будет достаточно процессора Intel Core i3-530 или AMD Athlon Phenom II X4 910, 4 Гбайт оперативной памяти и видеокарты от Nvidia GeForce GTS 450 или AMD Radeon HD 5750. Нет ничего запредельного и рекомендуемых системных требований игры: процессор Intel Core i5-6400, AMD Ryzen 7 1700X или лучше, 8 Гбайт ОЗУ и видеокарта уровня не ниже Nvidia GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 280X.
Warcraft III: Reforged стала переработанной версией популярной стратегии в реальном времени, заложившей основу самых эпических историй Азерота. Пользователям предлагаются улучшенная графика, передовые социальные возможности, система подбора соперников и целый ряд других усовершенствований.
Warcraft III: Reforged всё ещё доступна для предзаказа, а выход игры для ПК и Mac ожидается 29 января 2020 года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".