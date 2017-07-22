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Первые умные часы Oppo получат функцию ЭКГ

27 января 2020, 14:52


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Мы уже не раз слышали о планах Oppo по выпуску своих первых смарт-часов. Подтвердили это и в самой компании, уточнив, что выход новинки намечен на первый квартал 2020 года. И сегодня информаторы узнали об одной очень важной особенности умных часов Oppo.

Первые умные часы Oppo получат функцию ЭКГ

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Дело в том, что, по свежим слухам, гаджет получит поддержку функции ЭКГ, которая до сих пор присутствует лишь у нескольких наиболее продвинутых умных часов на рынке, включая Apple Watch Series 5, Samsung Galaxy Active 2, Withings Move ECG и Amazfit Verge. Благодаря этому владельцы часов смогут распознать какие-либо сбои в работе сердца и вовремя обратиться за помощью к врачу.

Кроме того, вице-президент Oppo Брайан Шен (Brian Shen) уже подтвердил, что первые умные часы компании оснастят прямоугольным экраном и отметил его превосходство над круглым дисплеем в плане информативности. В то же время, топ-менеджер Oppo не стал отрицать большую эстетическую привлекательность круглого экрана, делающего гаджет больше похожим на обычные часы.

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Конкретной даты анонса первых умных часов Oppo пока не называется. Но новинка почти наверняка будет представлена вместе с флагманским смартфоном Oppo Find X2. Причём всё это произойдёт ещё до конца марта.



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