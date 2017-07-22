Мы уже не раз слышали о планах Oppo по выпуску своих первых смарт-часов. Подтвердили это и в самой компании, уточнив, что выход новинки намечен на первый квартал 2020 года. И сегодня информаторы узнали об одной очень важной особенности умных часов Oppo.
Apple Watch Series 5
Дело в том, что, по свежим слухам, гаджет получит поддержку функции ЭКГ, которая до сих пор присутствует лишь у нескольких наиболее продвинутых умных часов на рынке, включая Apple Watch Series 5, Samsung Galaxy Active 2, Withings Move ECG и Amazfit Verge. Благодаря этому владельцы часов смогут распознать какие-либо сбои в работе сердца и вовремя обратиться за помощью к врачу.
Кроме того, вице-президент Oppo Брайан Шен (Brian Shen) уже подтвердил, что первые умные часы компании оснастят прямоугольным экраном и отметил его превосходство над круглым дисплеем в плане информативности. В то же время, топ-менеджер Oppo не стал отрицать большую эстетическую привлекательность круглого экрана, делающего гаджет больше похожим на обычные часы.
Конкретной даты анонса первых умных часов Oppo пока не называется. Но новинка почти наверняка будет представлена вместе с флагманским смартфоном Oppo Find X2. Причём всё это произойдёт ещё до конца марта.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".