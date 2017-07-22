РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Сбои в работе USB-C в ноутбуках Lenovo ThinkPad были вызваны ПО Intel

27 января 2020, 16:42


SSD накопитель WD Green WDS240G2G0A всего за 2 тыс. рублей в Ситилинке

Китайская Lenovo официально подтвердила, что проблемы с портами USB-C, затронувшие некоторые ноутбуки серии ThinkPad, оказались связаны с предоставляемым Intel программным обеспечением.

Сбои в работе USB-C в ноутбуках Lenovo ThinkPad были вызваны ПО Intel


Опубликованный отчёт стал частью проведённого Notebookcheck расследования по поводу сбоев в работе контроллера Thunderbolt в ноутбуках Lenovo ThinkPad. Проблемы затронули и ноутбуки ThinkPad T470 и T480, до этого нормально работавшие несколько лет подряд. И, как выяснилось, это связано с прошивкой Thunderbolt, выпущенной в прошлом году. При этом проблема обошла стороной использующие другую прошивку ThinkPad X1 Extreme и ThinkPad P1.

Lenovo установила наличие этой проблемы и выпустила исправляющий её патч ещё в 2019 году. Однако предыдущая версия прошивки необратимо повреждает SPI-ROM контроллера Thunderbolt, поэтому предложенный пользователям патч, скорее всего, не поможет восстановить работоспособность контроллера. И для решения проблемы пользователям стоит обратиться в службу технической поддержки Lenovo.

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3 для активных доступен как никогда


Первые сообщения о сбоях в работе USB-C у ноутбуков Lenovo ThinkPad появились ещё несколько месяцев назад. Но до сегодняшнего дня в Lenovo ничего не говорили об их причинах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • HP представила четыре хромбука для студентов и преподавателей
  • Honor представил в России ноутбуки MagicBook 14, MagicBook Pro и смарт-часы MagicWatch 2
  • Acer представила новые ноутбуки на базе Windows 10
  • Apple может работать над MacBook с сенсорным дисплеем
  • HP представила ноутбук-трансформер ProBook x360 435 G7 на базе процессора Ryzen 4000

    • следующая новость
    В сети засветились две новые мобильные видеокарты от Nvidia

    предыдущая новость
    Первые умные часы Oppo получат функцию ЭКГ

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме Главные новости за неделю Лучшее на CES 2020: версия THG.ru Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Обзор смартфона vivo NEX 3 Главные новости за неделю Лучшее на CES 2020 Главные события 2019 года
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    27 января, 2020

    В сети засветились две новые мобильные видеокарты от Nvidia

    Сбои в работе USB-C в ноутбуках Lenovo ThinkPad были вызваны ПО Intel

    Первые умные часы Oppo получат функцию ЭКГ

    Системные требования Warcraft III: Reforged оказались удивительно демократичны

    Nokia 9.2 на чипсете Snapdragon 865 выйдет в первой половине 2020 года

    Canyon выпустил новую линейку детских смарт-часов Polly

    Motorola назвала нормой складки и неровности на гибких дисплеях смартфонов

    Память Intel 3D XPoint второго поколения может выйти лишь в 2021 году

    25 января, 2020

    Intel Core i5-10300H в тестах Cinebench 20 показал 11 % прирост в сравнении с предшественником

    Мини-ПК Chuwi Herobox может легко декодировать видео 4K

    24 января, 2020

    Corsair представила игровые системы серии Vengeance 6100

    HP представила четыре хромбука для студентов и преподавателей

    Cooler Master выпустила тихий низкопрофильный процессорный кулер MasterAir G200P

    Обновлённый HeroBook Pro теперь продаётся всего за $249

    Неубиваемый российский планшет MIG T10 на ОС Astra Linux вышел на рынок

    Google рассекретила дату анонса Pixel 4a и Android 11

    Портативная колонка JBL Pulse 4 представлена в России: световое шоу всегда с собой

    23 января, 2020

    NZXT представила линейку модульных БП и контроллер NZXT RGB &amp; Fan Controller

    Анонс ViewSonic VX85: новая линейка IPS-мониторов, получившая награду iF Design Award

    Анонс Transcend MSA452T: надёжный SSD на 96-слойной памяти BiCS4 3D NAND

    ССЫЛКИ