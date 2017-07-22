Китайская Lenovo официально подтвердила, что проблемы с портами USB-C, затронувшие некоторые ноутбуки серии ThinkPad, оказались связаны с предоставляемым Intel программным обеспечением.
Опубликованный отчёт стал частью проведённого Notebookcheck расследования по поводу сбоев в работе контроллера Thunderbolt в ноутбуках Lenovo ThinkPad. Проблемы затронули и ноутбуки ThinkPad T470 и T480, до этого нормально работавшие несколько лет подряд. И, как выяснилось, это связано с прошивкой Thunderbolt, выпущенной в прошлом году. При этом проблема обошла стороной использующие другую прошивку ThinkPad X1 Extreme и ThinkPad P1.
Lenovo установила наличие этой проблемы и выпустила исправляющий её патч ещё в 2019 году. Однако предыдущая версия прошивки необратимо повреждает SPI-ROM контроллера Thunderbolt, поэтому предложенный пользователям патч, скорее всего, не поможет восстановить работоспособность контроллера. И для решения проблемы пользователям стоит обратиться в службу технической поддержки Lenovo.
Первые сообщения о сбоях в работе USB-C у ноутбуков Lenovo ThinkPad появились ещё несколько месяцев назад. Но до сегодняшнего дня в Lenovo ничего не говорили об их причинах.
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