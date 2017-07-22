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В сети засветились две новые мобильные видеокарты от Nvidia

27 января 2020, 21:05


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В сети появилась информация, что Nvidia готовит к запуску новые видеокарты на основе архитектуры Turing. В базе данных Geekbench засветилась мобильная версия уже существующей видеокарты для ПК GeForce GTX 1650 Super, а также неизвестная ранее GeForce GTX 1650Ti.

В сети засветились две новые мобильные видеокарты от Nvidia


В первую очередь стоит отметить, что обе новинки получат мобильные версии. GeForce GTX 1650 Super может похвастаться наличием 896 ядер CUDA, базовой тактовой частотой 1560 МГц, 4 Гб памяти GDDR6 и 128-битной шиной. В свою очередь ранее неизвестная видеокарта GeForce GTX 1650Ti получила 1024 ядра CUDA, тактовую частоту в режиме усиления 1490 МГц, 4 Гб памяти GDDR6 и 128-битную шину. Из представленных характеристик можно сделать вывод, что мобильная версия видеокарты GeForce GTX 1650Ti представляет собой урезанную версию настольной видеокарты GeForce GTX 1650 Super, в то время как GeForce GTX 1650 Super похожа на настольную версию видеокарты GeForce GTX 1650, но с более медленными тактовыми частотами и более быстрой памятью.

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Мобильные варианты новых видеокарт в среднем на 17% уступают в производительности их настольным аналогам, что вполне неплохой показатель, учитывая снижение у них количества ядер CUDA.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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