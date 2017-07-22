Американская Apple запатентовала совершенно новый необычный дизайн моноблока в корпусе из цельного изогнутого листа стекла, объединяющего «область ввода» и «область вывода», а, другими словами, клавиатуру и экран.
В случае, если подобный дизайн будет реализован на практике, получившийся ПК действительно может стать одним из самых необычных моноблоков на рынке. В патенте поясняется, что стеклянный корпус может сочетаться с прозрачными, мелованными, окрашенными или иным образом обработанными материалами для получения непрозрачного компонента. Полупрозрачные компоненты корпуса могут быть получены благодаря использованию текстурированной или матовой поверхности на прозрачном материале.
Запатентованный дизайн ПК интересен не только своим элегантным внешним видом, но и возможностью интеграции дисплея, клавиатуры, сенсорной панели и «мозгов» компьютера в одном корпусе. Хотя, судя по имеющимся зарисовкам, пользователи смогут отсоединять клавиатуру от ПК для других сценариев работы. А сам моноблок использует специальные шарниры, позволяющие не только регулировать угол наклона экрана, но и складывать ПК для его удобной переноски.
Конечно, сам факт появления такого патента вовсе не говорит о скором выходе разработанного на его основе моноблока. И, хотя Apple наверняка внесёт некоторые изменения в дизайн следующего поколения iMac, они вряд ли будут настолько кардинальными. А появление описанного в патенте устройства - это дело не одного года.