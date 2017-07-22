РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple работает над моноблоком с принципиально новым дизайном

28 января 2020, 09:03


Будьте в тренде: ноутбук-трансформер HP ProBook x360 11 G3 с большой скидкой в Ситилинк

Американская Apple запатентовала совершенно новый необычный дизайн моноблока в корпусе из цельного изогнутого листа стекла, объединяющего «область ввода» и «область вывода», а, другими словами, клавиатуру и экран.

Apple работает над моноблоком с принципиально новым дизайном


В случае, если подобный дизайн будет реализован на практике, получившийся ПК действительно может стать одним из самых необычных моноблоков на рынке. В патенте поясняется, что стеклянный корпус может сочетаться с прозрачными, мелованными, окрашенными или иным образом обработанными материалами для получения непрозрачного компонента. Полупрозрачные компоненты корпуса могут быть получены благодаря использованию текстурированной или матовой поверхности на прозрачном материале.

Apple работает над моноблоком с принципиально новым дизайном


Запатентованный дизайн ПК интересен не только своим элегантным внешним видом, но и возможностью интеграции дисплея, клавиатуры, сенсорной панели и «мозгов» компьютера в одном корпусе. Хотя, судя по имеющимся зарисовкам, пользователи смогут отсоединять клавиатуру от ПК для других сценариев работы. А сам моноблок использует специальные шарниры, позволяющие не только регулировать угол наклона экрана, но и складывать ПК для его удобной переноски.

Apple работает над моноблоком с принципиально новым дизайном


Конечно, сам факт появления такого патента вовсе не говорит о скором выходе разработанного на его основе моноблока. И, хотя Apple наверняка внесёт некоторые изменения в дизайн следующего поколения iMac, они вряд ли будут настолько кардинальными. А появление описанного в патенте устройства - это дело не одного года.

Молодёжный смартфон Honor 10i с грандиозной скидкой




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор девяти лучших мини-ПК. Забудьте о громоздких серых ящиках, занимающих половину стола или путающихся под ногами. Сегодня можно приобрести мощный настольный компьютер размером с книжку карманного формата. Подробнее об этом читайте в статье "Девять лучших мини-ПК на любой вкус".

Читайте также:

  • Corsair представила игровые системы серии Vengeance 6100
  • Intel выпустила мини-ПК NUC Provo Canyon на базе Whiskey Lake-U
  • Мини-ПК Intel Phantom Canyon NUC 11 получат процессоры Tiger Lake-U и графику Xe
  • Zotac выпустила мини-ПК ZBOX Edge MI643 на процессоре Intel Core i5-10210U
  • ECS представила мини-ПК Liva Z3 Plus на процессоре Intel Comet Lake 10-го поколения

    • следующая новость
    Avast уличили в продаже данных пользователей

    предыдущая новость
    В сети засветились две новые мобильные видеокарты от Nvidia

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме Главные новости за неделю Лучшее на CES 2020: версия THG.ru Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Обзор смартфона vivo NEX 3 Главные новости за неделю Лучшее на CES 2020 Главные события 2019 года
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 января, 2020

    Большая утечка о Nokia 1.3 и Nokia 5.2: характеристики и стоимость недорогих смартфонов

    Motorola наконец-то выпустит первый за несколько лет флагманский смартфон

    Большая утечка о Nokia 8.2 5G: выдвигающаяся камера и чипсет Snapdragon 765

    Новая консоль Microsoft Xbox может оказаться производительнее, чем ожидалось

    Селфи-камера iPhone 11 Pro Max не показала ничего выдающегося

    Avast уличили в продаже данных пользователей

    Apple работает над моноблоком с принципиально новым дизайном

    27 января, 2020

    В сети засветились две новые мобильные видеокарты от Nvidia

    Сбои в работе USB-C в ноутбуках Lenovo ThinkPad были вызваны ПО Intel

    Первые умные часы Oppo получат функцию ЭКГ

    Системные требования Warcraft III: Reforged оказались удивительно демократичны

    Nokia 9.2 на чипсете Snapdragon 865 выйдет в первой половине 2020 года

    Canyon выпустил новую линейку детских смарт-часов Polly

    Motorola назвала нормой складки и неровности на гибких дисплеях смартфонов

    Память Intel 3D XPoint второго поколения может выйти лишь в 2021 году

    25 января, 2020

    Intel Core i5-10300H в тестах Cinebench 20 показал 11 % прирост в сравнении с предшественником

    Мини-ПК Chuwi Herobox может легко декодировать видео 4K

    24 января, 2020

    Corsair представила игровые системы серии Vengeance 6100

    HP представила четыре хромбука для студентов и преподавателей

    Cooler Master выпустила тихий низкопрофильный процессорный кулер MasterAir G200P

    ССЫЛКИ