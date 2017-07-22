Avast хорошо известна во всём мире благодаря своему популярному антивирусу с бесплатными версиями для Windows и macOS. Но, похоже, что пословица «бесплатный сыр бывает только в мышеловке» хорошо работает и в этом случае. И проведённое Motherboard и PCMag расследование показало, что компания уже давно продаёт пользовательские данные.
В Avast не особо скрывают этот факт, утверждая, что продаваемые данные полностью деидентифицированы. Но специалисты Motherboard и PCMag считают, что компания немного лукавит, поскольку маркетологам относительно легко воссоздать индивидуальные профили пользователей на основе их покупательских привычек и истории кликов в браузере.
Согласно правилам и условиям Avast, пользовательские данные хранятся в течение трёх лет. В их число входят история поиска (включая ключевые слова и поиск мест), покупки, видео, которые пользователи смотрят на Facebook, YouTube и других платформах, и даже данные о каждом клике, выполненном пользователем. При этом большинство пользователей, похоже, не подозревало о продаже своих данных.
Конечно, все эти данные продавались без привязки к IP, имени, адресу и электронной почте. Но индивидуальная отметка времени вместе с деталями о купленных продуктах и другими важными маркерами делают идентификацию пользователя достаточно тривиальной задачей.
Особая роль в деле отведена дочерней компании Avast, Jumpshot, которая, собственно, и занималась продажей данных Google, Home Depot, Microsoft, Pepsi и другим гигантам. Со своей стороны, в Avast отмечают, что всё это касается только бесплатного антивирусного ПО, и у пользователей есть возможность отказаться от сбора данных. Причём это можно сделать как на этапе установки, так и из меню настроек в приложении.