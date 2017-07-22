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Селфи-камера iPhone 11 Pro Max не показала ничего выдающегося

28 января 2020, 11:28


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Камеры iPhone всегда считались одними из лучших на рынке. Но в эпоху селфи акцент разработчиков и производителей постепенно смещается в сторону фронтальных камер. И специалисты DxOMark постепенно проводят дополнительные тесты наиболее популярных смартфонов, стремясь оценить возможности не только тыльных, но и фронтальных камер гаджетов.

Селфи-камера iPhone 11 Pro Max не показала ничего выдающегося


Последним таким смартфоном оказался iPhone 11 Pro Max. И надо сказать, что селфи-возможности этого аппарата оказались совсем не так хороши, как мы рассчитывали. По крайней мере, если верить специалистам DxOMark. Селфи-камера флагманского смартфона Apple получила в тестах всего 91 балл и замкнула десятку лучших селфифонов, пропустив вперёд немало куда более доступных устройств.

Селфи-камера iPhone 11 Pro Max не показала ничего выдающегося


Специалисты DxOMark утверждают, что селфи-камера iPhone 11 Pro Max получила немало улучшений по сравнению с предшественником. Широкоугольный объектив, отличный автофокус, хорошая детализация на разных расстояниях, точная экспозиция на лицах, достаточно широкий динамический диапазон и отличный эффект боке. Всё это относится к сильным сторонам селфи-камеры iPhone 11 Pro Max. В то же время, камера плохо себя показала при работе в условиях слабой освещённости, не отличаясь низким уровнем шума и потеряв там наибольшее число баллов.

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Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo NEX 3. Если вы всё ещё думаете, что инновации являются уделом флагманов A-брендов, то вы не держали в руках продукцию vivo. Эта китайская компания быстро внедряет в свои смартфоны самые смелые «фишки», а серия NEX так и вовсе способна удивить функциональностью и качеством даже самого заядлого гика. Собственно, о новейшем представителе линейки этих смартфонов сегодня и пойдёт речь. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме".

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