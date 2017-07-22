Камеры iPhone всегда считались одними из лучших на рынке. Но в эпоху селфи акцент разработчиков и производителей постепенно смещается в сторону фронтальных камер. И специалисты DxOMark постепенно проводят дополнительные тесты наиболее популярных смартфонов, стремясь оценить возможности не только тыльных, но и фронтальных камер гаджетов.
Последним таким смартфоном оказался iPhone 11 Pro Max. И надо сказать, что селфи-возможности этого аппарата оказались совсем не так хороши, как мы рассчитывали. По крайней мере, если верить специалистам DxOMark. Селфи-камера флагманского смартфона Apple получила в тестах всего 91 балл и замкнула десятку лучших селфифонов, пропустив вперёд немало куда более доступных устройств.
Специалисты DxOMark утверждают, что селфи-камера iPhone 11 Pro Max получила немало улучшений по сравнению с предшественником. Широкоугольный объектив, отличный автофокус, хорошая детализация на разных расстояниях, точная экспозиция на лицах, достаточно широкий динамический диапазон и отличный эффект боке. Всё это относится к сильным сторонам селфи-камеры iPhone 11 Pro Max. В то же время, камера плохо себя показала при работе в условиях слабой освещённости, не отличаясь низким уровнем шума и потеряв там наибольшее число баллов.
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