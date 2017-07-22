Xbox Series X должна стать не единственной игровой консолью Microsoft, и мы уже слышали, что компания разрабатывает более доступное устройство под кодовым названием Lockhart. Компания пока не провела презентацию этой новинки, но последняя утечка явно предполагает, что работы над ней идут полным ходом.
Так, хорошо известный информатор под ником _rogame обнаружил упоминание нового гибридного процессора AMD с 8 ядрами Ryzen, работающими на частоте 4 ГГц, и 16 Гбайт памяти, разделённой между ОЗУ и VRAM. При этом никакой информации о графической составляющей APU пока не раскрывается.
Информатор предполагает, что ему попался APU для Xbox Series S / Lockhart или новая версия Fireflight APU, используемого в консоли Subor Z+. Однако, поскольку команда Subor была расформирована ещё в прошлом году, этот APU, скорее всего, предназначен для новой игровой консоли Microsoft.
Вместе с тем, были опубликованы и результаты тестов APU в 3DMARK 11 и Time Spy, которые, кстати, выглядят не так уж впечатляюще, ставя GPU на один уровень с GTX 980. Правда, есть и другие результаты Time Spy, и в них новый APU предстаёт уже совершенно с другой стороны.
Если новый APU действительно будет использоваться в Xbox Series S / Lockhart, консоль окажется заметно производительнее, чем считалось ранее. И вместо прогнозируемых до этого 4 TFLOPS она сможет похвастаться производительностью в 7 - 7,9 TFLOPS, а это уже уровень RX 5600 XT.
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