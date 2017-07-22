В последние годы HMD Global активно использует MWC для презентации новых смартфонов Nokia. И в этом году история повторится. Судя по последней утечке, на MWC 2020 будет представлено сразу несколько новых смартфонов Nokia, среди которых окажутся Nokia 1.3, Nokia 5.2 и Nokia 8.2 5G. И сегодня мы можем рассказать о возможностях последней новинки.
Nokia 7.2
Как удалось выяснить источникам, HMD Global отказалась от выпуска 4G-версии Nokia 8.2, вместо которой на рынке появится смартфон Nokia 8.2 5G с поддержкой 5G-сетей. А за производительность этого аппарата, скорее всего, отвечает свежий чипсет Snapdragon 765.
Дизайн тыльной камеры Nokia 8.2 5G будет напоминать Nokia 7.2 2019 года. Информаторы предполагают, что новинку оснастят выдвигающейся селфи-камерой с 32-Мп разрешением, pOLED или LCD дисплеем и сканером отпечатков пальцев на боковой грани. Тыльная камера устройства, по предыдущим слухам, использует основной 64-Мп сенсор.
Nokia 8.2 5G получит аккумулятор ёмкостью 3500 мАч. Однако он, скорее всего, не будет поддерживать беспроводную зарядку, а о быстрой проводной зарядке в утечке не говорится ни слова. Зато источники говорят, что в нём предусмотрены 3,5-мм аудиоразъём, 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флеш-памяти. Не исключается и возможность появления специальной версии смартфона с 8 Гбайт оперативной и 128/256 Гбайт встроенной памяти.
Что касается стоимости, то базовая версия Nokia 8.2 5G получит ценник в 459 евро (31 800 рублей).
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