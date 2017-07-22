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Motorola наконец-то выпустит первый за несколько лет флагманский смартфон

28 января 2020, 15:06


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Motorola уже очень давно не выпускала полноценных флагманов. Но, как выяснилось, в 2020 году компания всё-таки вернётся на этот рынок, и на MWC 2020 будет представлен первый за несколько лет флагманский смартфон Motorola.

Motorola выпустит флагманский смартфон


Motorola уже разослала соответствующие приглашения, объявив, что новинка будет представлена на специальном мероприятии, которое пройдет 23 февраля в рамках MWC 2020. Это достаточно разумный шаг, учитывая, что ни Samsung, ни Huawei не собираются привозить на выставку свои флагманские устройства. А, значит, новинка Motorola может получить максимум внимания пользователей.

Последним полноценным флагманом Motorola стал выпущенный в августе 2017 года смартфон Motorola Z2 Force. С тех пор компания не выпустила ни одного смартфона, достойного называться флагманом. А ближе всего к этому званию подошёл Motorola Razr 2019. Но даже этот гаджет может играть на high-end поле лишь за счёт своей цены и инновационного складного дисплея, тогда как его технические характеристики больше относятся к среднему уровню.

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Мы пока не знаем, какой именно флагман Motorola будет представлен на MWC 2020. Но этот аппарат, скорее всего, станет новым представителем серии Z, как и выпущенный до него Motorola Z2 Force.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo NEX 3. Если вы всё ещё думаете, что инновации являются уделом флагманов A-брендов, то вы не держали в руках продукцию vivo. Эта китайская компания быстро внедряет в свои смартфоны самые смелые «фишки», а серия NEX так и вовсе способна удивить функциональностью и качеством даже самого заядлого гика. Собственно, о новейшем представителе линейки этих смартфонов сегодня и пойдёт речь. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме".

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