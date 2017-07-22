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Большая утечка о Nokia 1.3 и Nokia 5.2: характеристики и стоимость недорогих смартфонов

28 января 2020, 16:32


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Мы уже писали о том, что HMD Global привезёт на MWC 2020 несколько новых смартфонов и даже рассказали о характеристиках одной из таких новинок - Nokia 8.2 5G. А теперь информаторы раскрыли особенности и двух других дебютантов MWC 2020 - смартфонов Nokia 1.3 и Nokia 5.2.

Большая утечка о Nokia 1.3 и Nokia 5.2

Nokia 6.2


Как выяснилось, Nokia 5.2 окажется смартфоном среднего уровня на чипсете Snapdragon 632. Его оснастят 6,2-дюймовым LCD-дисплеем и тыльной камерой, внешне напоминающей Nokia 6.2. Эта камера получит 16 Мп и 8 Мп сенсоры и будет оснащаться LED-вспышкой. А среди остальных характеристик новинки называются аккумулятор ёмкостью 3500 мАч, 3 или 4 Гбайт ОЗУ и 32 или 64 Гбайт флеш-памяти. Базовая версия смартфона будет продаваться за 169 евро (11 700 рублей), а Nokia 5.2 с увеличенным объёмом памяти, скорее всего, доберётся только до нескольких стран мира.

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В свою очередь, Nokia 1.3 будет относиться к бюджетным смартфонам. Он получит пластиковый корпус с дизайном в стиле Nokia 2.3 и появится в продаже в ярких цветах, что невольно напоминает смартфон Nokia 1 Plus. В то же время, в аппарате предусмотрен большой 6-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом и чипсет MediaTek в паре с 1 Гбайт ОЗУ. Причём, судя по этим характеристикам, новинка будет относиться к программе Android Go. Аккумулятор смартфона имеет ёмкость 4000 мАч, а его стоимость ожидается на уровне 79 евро (5 500 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo NEX 3. Если вы всё ещё думаете, что инновации являются уделом флагманов A-брендов, то вы не держали в руках продукцию vivo. Эта китайская компания быстро внедряет в свои смартфоны самые смелые «фишки», а серия NEX так и вовсе способна удивить функциональностью и качеством даже самого заядлого гика. Собственно, о новейшем представителе линейки этих смартфонов сегодня и пойдёт речь. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме".

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