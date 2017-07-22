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CacheOut: у процессоров Intel обнаружили очередную уязвимость

28 января 2020, 21:08


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Очередная уязвимость была обнаружена у процессоров Intel. Данная уязвимость получила название CacheOut, по той причине, что она дает доступ к информации, хранящейся в кэш-памяти процессора.

CacheOut: у процессоров Intel обнаружили очередную уязвимость


Данный эксплойт очень похож на существовавшие ранее уязвимости Spectre и Meltdown. CachOut позволяет злоумышленнику обмануть аппаратное обеспечение, позволяя раскрыть данные, используя недостатки архитектуры процессоров Intel. Решения проблемы, ранее разработанные для решения проблем Spectre и Meltdown, оказались неэффективны для устранения новой уязвимости.

CacheOut: у процессоров Intel обнаружили очередную уязвимость


Использование уязвимости CacheOut дает возможность выборочного получения данных из кэша L1, что позволяет программе-шпиону не дожидаться появления интересующей информации, а находить в потоке информации ту, которая интересует злоумышленника. Intel присвоила данной уязвимости рейтинг опасности 6,5 по 10-бальной шкале. Ранее обнаруженным уязвимостям такой высокий рейтинг опасности не присваивался, что позволяет сделать вывод о значительности данной проблемы.

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Из заявления Intel стало известно, что компания совместно с партнерами подготовила обновление прошивки, которое поможет решить проблему CacheOut. Данная уязвимость проявилась в большинстве процессоров Intel, выпущенных до четвертого квартала 2018 года, включая процессоры Core 7-го и 8-го поколения. Стоит отметить, что процессоры AMD данная проблема не затронула.



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